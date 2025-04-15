24 Канал розповідає деталі процедури отримання громадянства Італії – вимоги до претендентів, необхідні документи, терміни подачі заяви.
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Підстави для отримання громадянства Італії
Громадянство Італії можна отримати на підставі кількох обставин:
- за правом народження (Jus Sanguinis);
- за правом землі (Jus Soli);
- натуралізація;
- через шлюб;
- через інвестиції.
Що потрібно для отримання громадянства
Залежно від підстав для отримання громадянства, пакет документів може відрізнятися. Однак, основними документами є:
- паспорт: копія дійсного паспорта;
- свідоцтво про народження: з апостилем та перекладом на італійську мову;
- довідка про відсутність судимості: з апостилем та перекладом;
- документ, що підтверджує легальне перебування в країні;
- свідоцтво про шлюб: якщо громадянство запитується на підставі шлюбу;
- довідка про доходи: для підтвердження фінансової стабільності;
- документи, що підтверджують сплату податків: у випадку натуралізації;
- довідка про склад сім'ї: з апостилем та перекладом.
Як отримати громадянство Італії / Фото Unsplash
Покрокова процедура набуття італійського громадянства
- Подача заяви. Заяву можна подати через офіційний портал Міністерства внутрішніх справ Італії або через консульство Італії, якщо заявник проживає за межами країни.
- Сплата мита. Необхідно сплатити державне мито за подання заяви.
- Очікування на рішення. Після подання заяви слід чекати на відповідь. Процес розгляду може займати від кількох місяців до декількох років, залежно від складності справи та обсягу роботи в органах.
- Присяга. Після схвалення заяви, новий громадянин має скласти присягу на вірність Республіці Італія.
Набуття італійського громадянства – складний процес, проте досяжний для тих, хто відповідає необхідним критеріям. Трішки терпіння і успіх гарантовано.
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