24 Канал рассказывает детали процедуры получения гражданства Италии – требования к претендентам, необходимые документы, сроки подачи заявления.

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Основания для получения гражданства Италии

Гражданство Италии можно получить на основании нескольких обстоятельств:

по праву рождения (Jus Sanguinis);

по праву земли (Jus Soli);

натурализация;

через брак;

через инвестиции.

Что нужно для получения гражданства

В зависимости от оснований для получения гражданства, пакет документов может отличаться. Однако, основными документами являются:

паспорт: копия действительного паспорта;

свидетельство о рождении: с апостилем и переводом на итальянский язык;

справка об отсутствии судимости: с апостилем и переводом;

документ, подтверждающий легальное пребывание в стране;

свидетельство о браке: если гражданство запрашивается на основании брака;

справка о доходах: для подтверждения финансовой стабильности;

документы, подтверждающие уплату налогов: в случае натурализации;

справка о составе семьи: с апостилем и переводом.



Как получить гражданство Италии / Фото Unsplash

Пошаговая процедура получения итальянского гражданства

Подача заявления. Заявление можно подать через официальный портал Министерства внутренних дел Италии или через консульство Италии, если заявитель проживает за пределами страны.

Уплата пошлины. Необходимо оплатить государственную пошлину за подачу заявления.

Ожидание решения. После подачи заявления следует ожидать ответа. Процесс рассмотрения может занимать от нескольких месяцев до нескольких лет, в зависимости от сложности дела и объема работы в органах.

Присяга. После одобрения заявления, новый гражданин должен принести присягу на верность Республике Италия.

Приобретение итальянского гражданства – сложный процесс, однако достижимый для тех, кто соответствует необходимым критериям. Немножко терпения и успех гарантирован.

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