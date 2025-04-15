24 Канал рассказывает детали процедуры получения гражданства Италии – требования к претендентам, необходимые документы, сроки подачи заявления.
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Основания для получения гражданства Италии
Гражданство Италии можно получить на основании нескольких обстоятельств:
- по праву рождения (Jus Sanguinis);
- по праву земли (Jus Soli);
- натурализация;
- через брак;
- через инвестиции.
Что нужно для получения гражданства
В зависимости от оснований для получения гражданства, пакет документов может отличаться. Однако, основными документами являются:
- паспорт: копия действительного паспорта;
- свидетельство о рождении: с апостилем и переводом на итальянский язык;
- справка об отсутствии судимости: с апостилем и переводом;
- документ, подтверждающий легальное пребывание в стране;
- свидетельство о браке: если гражданство запрашивается на основании брака;
- справка о доходах: для подтверждения финансовой стабильности;
- документы, подтверждающие уплату налогов: в случае натурализации;
- справка о составе семьи: с апостилем и переводом.
Как получить гражданство Италии / Фото Unsplash
Пошаговая процедура получения итальянского гражданства
- Подача заявления. Заявление можно подать через официальный портал Министерства внутренних дел Италии или через консульство Италии, если заявитель проживает за пределами страны.
- Уплата пошлины. Необходимо оплатить государственную пошлину за подачу заявления.
- Ожидание решения. После подачи заявления следует ожидать ответа. Процесс рассмотрения может занимать от нескольких месяцев до нескольких лет, в зависимости от сложности дела и объема работы в органах.
- Присяга. После одобрения заявления, новый гражданин должен принести присягу на верность Республике Италия.
Приобретение итальянского гражданства – сложный процесс, однако достижимый для тех, кто соответствует необходимым критериям. Немножко терпения и успех гарантирован.
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