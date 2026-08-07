Острівна країна в Тихому океані пропонує купити вигідне громадянство: скільки воно коштує

Одна невелика держава у Тихому океані запустила незвичайну програму – громадянство там можна отримати в обмін на інвестиції. Паспорт там видають за певний фінансовий внесок.

Паспорт Науру дає право на безвізовий в'їзд, або ж можливість отримання візи після прибуття до понад 85 країн, пише Business Insider Africa.

Як працює програма в Науру?

Науру – це острівна країна, що зараз зіштовхнулася з проблемою підвищення моря. І для того, аби її розв'язати, місцева влада запустила програму "громадянство в обмін на інвестиції".

Запровадили програму ще на початку 2025 року, аби знайти джерела фінансування для масштабного плану переселення. Він передбачає переміщення 90% сімей та інфраструктури на вищі території.

Заявникам потрібно буде успішно пройти чотириетапну процедуру перевірки, і після цього вони можуть отримати громадянство Науру. Для цього потрібно сплатити внесок у розмірі 90 000 доларів за одного заявника. Це – ціна зі знижкою від стандартної вартості у 115 000 доларів.

Громадянство надає право на придбання землі – а в цій країні право власності на землю залишається обмеженим. Перед затвердження заявки потрібно буде також пройти перевірку біографічних даних – влада заявляє, що цей процес потрібний для того, аби забезпечити цілісність програми.

Науру запровадила досить серйозні заходи перевірки усіх заявників. Окрім того, позбавити громадянства можуть навіть після успішного проходження усіх етапів перевірки, якщо згодом виявлять скоєння серйозних правопорушень.

Що варто знати про Науру?

Нуру – це справді крихітна держава. Меншими за неї є лише Монако та Ватикан. Окрім того, Науру є однією з двох держав разом зі Швейцарією, що не має офіційної столиці.

Станом на 2015 рік у країні проживало 10 261 людина. Острів дуже відокремлений: найближчий інший острів, Банаба, розташований за 288 кілометрів на схід та нележить республіці Кірибаті.