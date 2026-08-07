Паспорт Науру дает право на безвизовый въезд или возможность получения визы по прибытии в более чем 85 стран, пишет Business Insider Africa.

Как работает программа в Науру?

Науру – это островная страна, которая в настоящее время столкнулась с проблемой повышения уровня моря. И для того, чтобы решить эту проблему, местные власти запустили программу "гражданство в обмен на инвестиции".

Программа была введена еще в начале 2025 года с целью поиска источников финансирования для масштабного плана переселения. Он предусматривает перемещение 90% семей и инфраструктуры на более высокие территории.

Заявителям необходимо будет успешно пройти четырехэтапную процедуру проверки, после чего они смогут получить гражданство Науру. Для этого нужно внести взнос в размере 90 000 долларов за одного заявителя. Это цена со скидкой по сравнению со стандартной стоимостью в 115 000 долларов.

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Гражданство дает право на приобретение земли – а в этой стране право собственности на землю остается ограниченным. Перед утверждением заявки потребуется также пройти проверку биографических данных – власти заявляют, что этот процесс необходим для обеспечения целостности программы.

Науру ввела довольно строгие меры проверки всех заявителей. Кроме того, гражданство могут лишить даже после успешного прохождения всех этапов проверки, если впоследствии выявятся факты совершения серьезных правонарушений.

Что стоит знать о Науру?

Науру – это действительно крошечное государство. Меньше его по площади только Монако и Ватикан. Кроме того, Науру – одно из двух государств наряду со Швейцарией, не имеющих официальной столицы.

По состоянию на 2015 год в стране проживало 10 261 человек. Остров очень изолирован: ближайший другой остров, Банаба, расположен в 288 километрах к востоку и принадлежит Республике Кирибати.