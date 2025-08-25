Влада Німеччини оголосила про плани відновити видачу гуманітарних віз для іноземців, у тому числі для громадян Росії та Білорусі. Однак, це рішення має умову.

Одразу два німецьких відомства – Міністерство закордонних справ і Міністерство внутрішніх справ – підтвердили зняття обмежень. Деталями заяви ділиться 24 Канал з посиланням на Deutsche Welle.

Що відомо про відновлення гуманітарних віз у Німеччині?

Німеччина оголосила про намір розморозити видачу гуманітарних віз, зокрема, для громадян Росії та Білорусі. Ця ініціатива спрямована на надання допомоги тим, хто через свою діяльність опинився в небезпеці в рідних країнах.

Процедури прийому осіб, які наражаються на особливу небезпеку через свою діяльність на захист свободи слова, демократії та прав людини або прийом яких представляє політичний інтерес з інших причин, будуть відновлені,

– відповіли обидва відомства на запит DW.

У нещодавній заяві обидва відомства посилаються на статтю 22, параграф 2 Закону про перебування (Aufenthaltsgesetz), яка надає Міністерству внутрішніх справ повноваження дозволяти в'їзд іноземців до Німеччини з метою "забезпечення політичних інтересів Німеччини". Примітно, що законодавчий текст охоплює всіх іноземців, без додаткових вказівок про білорусів або росіян.

За словами Міністерства закордонних справ Німеччини, "ці процедури є важливим зовнішньополітичним інструментом, спрямованим на надання підтримки постраждалим особам".

Також МЗС Німеччини оголосило про деякі зміни до правил видачі гуманітарних віз. Відтепер буде скасовано раніше встановлену "прискорену процедуру в'їзду" для громадян Білорусі, Росії та Ірану.

При цьому терміни і конкретні деталі відновлення видачі віз залишаються незрозумілими.

Чому було призупинено видачу віз?

Міністерство внутрішніх справ Німеччини повідомляло, що з травня 2022 року країна надала гуманітарні візи 2490 росіянам і 410 білорусам з березня 2021 року. Однак, наприкінці липня міністерство підтвердило, що нещодавні рішення нової керівної коаліції про скорочення спеціальних програм з прийому іноземців також вплинули на заяви, подані на гуманітарних підставах.

Поки тривали дискусії щодо того, які програми ліквідувати, прийом нових іноземців, які прагнуть в'їхати з гуманітарних міркувань, призупинився.

Попри ці зміни, Міністерство внутрішніх справ запевнило, що власників гуманітарних віз це не торкнеться. Чиновники заявляли, що тим, хто вже перебуває в Німеччині, буде продовжено дозвіл на проживання відповідно до стандартних законів про перебування.

