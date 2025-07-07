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7 липня, 20:21
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У ЄС призначили спецпредставника з питань українців

Поліна Буянова
Основні тези
  • Європейський Союз призначив Ілву Йоганссон спеціальним представником з питань українців, щоб посилити координацію та представлення інтересів.
  • Раніше Ілва Йоганссон обіймала посаду Єврокомісарки з питань внутрішніх справ та неодноразово відвідувала Україну під час війни.

Європейський Союз призначив колишню єврокомісарку з внутрішніх справ Ілву Йоганссон спеціальним представником з питань українців.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на віцепрем'єр-міністра – міністра національної єдності України Олексія Чернишова.

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Чим займатиметься Ілва Йоганссон 

Олексій Чернишов привітав Ілву Йоганссон з призначенням на посаду Спеціального представника Європейського Союзу з питань українців.

За його словами, створення цієї посади стало ще одним сигналом незмінної солідарності ЄС з українським народом.

Роль Спецпредставника полягає у посиленні координації, представленні інтересів українців та впровадженні практичних інструментів підтримки, зокрема розбудові мережі Центрів єдності, 
– написав Чернишов.

Раніше Ілва Йоганссон обіймала посаду Єврокомісарки з питань внутрішніх справ.

Віцепрем'єр-міністр додав, що посадовиця добре знайома з українським контекстом і неодноразово відвідувала Україну від початку повномасштабного вторгнення.

Сподіваюся на плідну співпрацю задля підтримки наших громадян у Європі, 
– підсумував Олексій Чернишов. 

Нагадаємо, 12 червня журналісти Politico повідомили, що в Європейському Союзі створять посаду спеціального представника щодо питань українців на території ЄС.

Тоді ж джерела видання розповіли, що Ілва Йоганссон обійме новостворену посаду, на якій вона допомагатиме контролювати нещодавно оприлюднену довгострокову стратегію Комісії стосовно українських біженців.