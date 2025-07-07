Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на віцепрем'єр-міністра – міністра національної єдності України Олексія Чернишова.
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Чим займатиметься Ілва Йоганссон
Олексій Чернишов привітав Ілву Йоганссон з призначенням на посаду Спеціального представника Європейського Союзу з питань українців.
За його словами, створення цієї посади стало ще одним сигналом незмінної солідарності ЄС з українським народом.
Роль Спецпредставника полягає у посиленні координації, представленні інтересів українців та впровадженні практичних інструментів підтримки, зокрема розбудові мережі Центрів єдності,
– написав Чернишов.
Раніше Ілва Йоганссон обіймала посаду Єврокомісарки з питань внутрішніх справ.
Віцепрем'єр-міністр додав, що посадовиця добре знайома з українським контекстом і неодноразово відвідувала Україну від початку повномасштабного вторгнення.
Сподіваюся на плідну співпрацю задля підтримки наших громадян у Європі,
– підсумував Олексій Чернишов.
Нагадаємо, 12 червня журналісти Politico повідомили, що в Європейському Союзі створять посаду спеціального представника щодо питань українців на території ЄС.
Тоді ж джерела видання розповіли, що Ілва Йоганссон обійме новостворену посаду, на якій вона допомагатиме контролювати нещодавно оприлюднену довгострокову стратегію Комісії стосовно українських біженців.