Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на віцепрем'єр-міністра – міністра національної єдності України Олексія Чернишова.

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Чим займатиметься Ілва Йоганссон

Олексій Чернишов привітав Ілву Йоганссон з призначенням на посаду Спеціального представника Європейського Союзу з питань українців.

За його словами, створення цієї посади стало ще одним сигналом незмінної солідарності ЄС з українським народом.

Роль Спецпредставника полягає у посиленні координації, представленні інтересів українців та впровадженні практичних інструментів підтримки, зокрема розбудові мережі Центрів єдності,

– написав Чернишов.

Раніше Ілва Йоганссон обіймала посаду Єврокомісарки з питань внутрішніх справ.

Віцепрем'єр-міністр додав, що посадовиця добре знайома з українським контекстом і неодноразово відвідувала Україну від початку повномасштабного вторгнення.

Сподіваюся на плідну співпрацю задля підтримки наших громадян у Європі,

– підсумував Олексій Чернишов.

Нагадаємо, 12 червня журналісти Politico повідомили, що в Європейському Союзі створять посаду спеціального представника щодо питань українців на території ЄС.

Тоді ж джерела видання розповіли, що Ілва Йоганссон обійме новостворену посаду, на якій вона допомагатиме контролювати нещодавно оприлюднену довгострокову стратегію Комісії стосовно українських біженців.