Фінська авіакомпанія запускає нову функцію на літаках: пасажирам вона сподобається

Фінська авіакомпанія планує додати на борти своїх літаків одну функцію, яка точно сподобається пасажирам – інтернет. Finnair вже веде переговори з проєктами Starlink від SpaceX і Leo від Amazon.

План щодо впровадження інтернету на борти літаків компанія Finnair планує розробити вже цьогоріч, та про те, коли саме буде оголошено рішення, говорити ще зарано, пише Bloomberg.

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Що відомо про нову функцію на літаках Finnair?

Доступ до інтернету прямо під час польоту – це функція, яку пасажири цінують дуже високо, і скоро вона може з'явитися і на бюджетних фінських рейсах.

Ми ведемо переговори з усіма постачальниками послуг. Це дає нам чудову можливість оцінити, яка платформа зв'язку буде актуальною в майбутньому,

– заявив генеральний директор Finnair Туркка Куусісто.

Наразі популярним вибором для авіакомпаній, що хочуть мати швидкісний інтернет на борту, залишається Starlink – торік чимало компаній, зокрема й Emirates, Deutsche Lufthansa AG та United Airlines Holdings Inc. обрали саме SpaceX. Інші ж компанії звертаються за цією послугою до Amazon, зокрема до Delta Air Lines Inc.

На тлі війни на Близькому сході попит на рейси з Європи до Азії досить високий, тож фінська авіакомпанія виграє від того, що мандрівники оберуть саме її. А ось попит на рейси до США зовсім не змінився.

Представник Finnair також запевнив, що авіакомпанія досі має оптимістичні прогнози щодо запасів авіаційного палива на літо. Втім, тривала війна в Ірані означає, що ризики збоїв у постачанні палива все ще високі.

Що ще потрібно знати туристам?

Чимало пасажирів на тлі подорожчання авіаційного палива зіштовхнулися з тим, що ціни на вже придбані квитки на літак підвищилися, і їх примусили доплатити додаткову суму. Втім, у ЄС чітко пояснили – такі стягнення є незаконними.

А у випадку, якщо через підвищення цін рейс скасовують, пасажир має право на повну компенсацію, якщо про це повідомили менш ніж за 14 днів до вильоту.