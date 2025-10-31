Історична знахідка: вперше в Іспанії вдалося сфотографувати рідкісну тварину

Фотограф-аматор Анхель Ідальго з Іспанії вперше в історії зміг зафільмувати білу іберійську рись. Раніше вважалося, що цей вид не має відхилень у забарвленні.

Вперше в історії вдалося зафіксувати рись незвичного забарвлення. Про це пише 24 Канал з посиланням на The Olive Press.

Читайте також В цій країні немає центрального опалення, і ось як там зігріваються взимку

Як фотографу це вдалося?

Кадри зробив 29-річний фотограф-аматор дикої природи Анхель Ідальго з міста Хаен. Він працює на заводі будівельних матеріалів, а у вільний час знімає тварин Андалусії. Рідкісну тварину чоловіку вдалося сфотографувати 22 жовтня поблизу Хаена. Світлину він прокоментував як "білий привид середземноморського лісу".

Фахівці з проєкту Lynx, що займається дослідженням і збереженням іберійської рисі, визнали, що вперше в Іспанії вдалося зафіксувати лейцистичний (із частковою відсутністю пігментації хутра) екземпляр рисі. Анхель Ідальго розповів, що зафіксувати тварину вдалося не одразу.

У новій місцевості, де я почав стежити кілька місяців тому, під час огляду однієї зі своїх камер для стеження, я побачив щось неймовірне. Відтоді я присвячував цьому весь свій вільний час. Я мав побачити це диво на власні очі,

– поділився він.

Місяцями у фотографа нічого не виходило. За його словами, він багато разів думав здатися. Однак одного разу вранці, після нічного дощу, під час прогулянки він побачив білу постать, яка, здавалося, "випромінювала власне світло". Побачивши вперше "білу іберійську рись" з її білосніжною зимовою шерстю та пронизливими очима, його "паралізувало". Чоловік сказав, що не міг повірити своїм очам.

Я відчував себе неймовірно щасливим, що став свідком цього моменту, що зміг побачити цю чудову рись у її природному середовищі існування. Моя зустріч з цією кішкою стала незабутнім спогадом і змусила мене задуматися про важливість природи та її збереження. Сподіваюся, ця довга історія надихне когось цінувати та захищати природну красу навколишнього світу,

– додав фотограф.

Які ще новини з-за кордону варто знати?