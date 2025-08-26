Демонстрації спрацювали: популярний іспанський курорт покидають туристи
- Кількість туристів на Майорці суттєво зменшилася через антитуристичні демонстрації, зменшення груп туристів та пошкодження палацу Альмудайна в Пальмі.
- Інші фактори, що вплинули на зменшення туристів: дорожні роботи в Пальмі, високі ціни, зменшення круїзних лайнерів та розміщення човнів мігрантів у порту.
- Основним зменшенням туристів стали британські, німецькі мандрівники та американці, що пов'язано з тарифною політикою Трампа.
У одному з дуже популярних міст Іспанії туристів стало в рази менше. І експерти переконані, що це пов'язано з антитуристичними демонстраціями.
На Майорці цьогоріч кількість туристів суттєво зменшилася – і особливо це помітно та зменшенням кількості бронювань послуг екскурсоводів, повідомляє 24 Канал з посиланням на Express. Якщо раніше на групу припадало 40 – 45 людей, то зараз це лише 25 – 30.
Кількість туристів на Майорці суттєво зменшилася
Особливо значної шкоди антитуристичні демонстрації завдали туризму у Пальмі, місті в Іспанії.
Антитуристичні демонстрації завдали багато шкоди, особливо в Пальмі, а вандалізм, який було скоєно з метою пошкодження палацу Альмудайна в травні, дав дуже погану рекламу. Люди двічі думають, перш ніж бронювати квитки,
– поділився гід Біл Росалес.
Але це не єдина причина, чому кількість туристів раптово зменшилася: на двох головних проспектах Пальми ведуться дорожні роботи, а також місто все ще лишається одним з найдорожчих напрямків у Середземномор'ї. Місцеві гіди переконані, що дорожні роботи мали бути проведені взимку, аби не призвести до таких суттєвих збоїв у русі під час туристичного сезону.
Більшість туристів у іспанському місті – це британські та німецькі мандрівники, але також суттєво зменшилася частка туристів зі США – і це пов'язують з тарифною політикою Трампа.
Популярний іспанський курорт зібрав не так багато туристів ще й через зменшення кількості круїзних лайнерів та розміщення човнів мігрантів у порту.
