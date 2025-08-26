У одному з дуже популярних міст Іспанії туристів стало в рази менше. І експерти переконані, що це пов'язано з антитуристичними демонстраціями.

На Майорці цьогоріч кількість туристів суттєво зменшилася – і особливо це помітно та зменшенням кількості бронювань послуг екскурсоводів, повідомляє 24 Канал з посиланням на Express. Якщо раніше на групу припадало 40 – 45 людей, то зараз це лише 25 – 30.

Цікаво Не в пріоритеті, – президент Польщі наклав вето на допомогу українським біженцям

Кількість туристів на Майорці суттєво зменшилася

Особливо значної шкоди антитуристичні демонстрації завдали туризму у Пальмі, місті в Іспанії.

Антитуристичні демонстрації завдали багато шкоди, особливо в Пальмі, а вандалізм, який було скоєно з метою пошкодження палацу Альмудайна в травні, дав дуже погану рекламу. Люди двічі думають, перш ніж бронювати квитки,

– поділився гід Біл Росалес.

Але це не єдина причина, чому кількість туристів раптово зменшилася: на двох головних проспектах Пальми ведуться дорожні роботи, а також місто все ще лишається одним з найдорожчих напрямків у Середземномор'ї. Місцеві гіди переконані, що дорожні роботи мали бути проведені взимку, аби не призвести до таких суттєвих збоїв у русі під час туристичного сезону.

Більшість туристів у іспанському місті – це британські та німецькі мандрівники, але також суттєво зменшилася частка туристів зі США – і це пов'язують з тарифною політикою Трампа.

Популярний іспанський курорт зібрав не так багато туристів ще й через зменшення кількості круїзних лайнерів та розміщення човнів мігрантів у порту.

До слова, раніше ми вже розповідали про найпопулярніші помилки туристів за кордоном, яких вони припускаються знову і знову.