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9 жовтня, 19:09
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У Фінляндії запроваджують обов'язковий іспит на громадянство: яким він буде

Марина Блохіна

Фінляндія запровадить тест на знання основ громадянства для усіх заявників. Проходити його потрібно буде вже з початку березня наступного року.

Про запровадження іспиту на громадянство повідомили у фінській імміграційній службі, пише Yle

Яким буде іспит на громадянство у Фінляндії?

Для того, аби підтвердити свої знання, потрібно буде або скласти тест на знання основ громадянства, або ж отримати атестат про середню чи вищу освіту у Фінляндії фінською чи шведською мовою. 

Реформа почне діяти вже наступного року у березні. Вона стосується заявників віком від 18 до 64 років, а відповідає за запровадження іспиту фінська імміграційна служба. 

Процедура отримання громадянства кілька разів посилювалася протягом цього терміну повноважень, і запровадження тесту на знання основ громадянства є завершальним етапом цієї реформи. Раніше вже вносилися зміни, наприклад, до положень щодо терміну проживання та вимог до доходів, 
– повідомив генеральний директор Фінської імміграційної служби Ілкка Хаахтела.

Очікується, що іспит на знання основ громадянства буде тестом з вибором відповідей. Зараз робоча група, до складу якої входять експерти з Гельсінського університету, вже готує навчальні матеріали та зміст тесту. 

До іспиту увійдуть питання щодо основних законодавчих актів фінського суспільства, прав людини, рівності, гендерної рівності, а також історії та культури Фінляндії. У Північній Європі подібний іспит вже застосовується у Швеції, Данії та Норвегії. 

Що потрібно українцям, щоб отримати громадянство Фінляндії?

Для того, аби подати заяву на отримання громадянства Фінляндії, українцям потрібно передусім відповідати кільком вимогам, до яких скоро доєднається і складання іспиту. Наразі ж потрібно:

  • надійно підтвердити свою особу;
  • прожити у Фінляндії 5 – 8 років;
  • не скоювати злочинів;
  • мати змогу пояснити, звідки отримували гроші на життя у країні за останні два роки;
  • не звертатися за допомогою з безробіття чи базовою соціальною допомогою протягом останніх двох років на термін більший, ніж 3 місяці;
  • володіти фінською чи шведською мовою, або ж фінсько-шведською мовою жестів на задовільному рівні.

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