У Фінляндії запроваджують обов'язковий іспит на громадянство: яким він буде

Фінляндія запровадить тест на знання основ громадянства для усіх заявників. Проходити його потрібно буде вже з початку березня наступного року.

Про запровадження іспиту на громадянство повідомили у фінській імміграційній службі, пише Yle.

Яким буде іспит на громадянство у Фінляндії?

Для того, аби підтвердити свої знання, потрібно буде або скласти тест на знання основ громадянства, або ж отримати атестат про середню чи вищу освіту у Фінляндії фінською чи шведською мовою.

Реформа почне діяти вже наступного року у березні. Вона стосується заявників віком від 18 до 64 років, а відповідає за запровадження іспиту фінська імміграційна служба.

Процедура отримання громадянства кілька разів посилювалася протягом цього терміну повноважень, і запровадження тесту на знання основ громадянства є завершальним етапом цієї реформи. Раніше вже вносилися зміни, наприклад, до положень щодо терміну проживання та вимог до доходів,

– повідомив генеральний директор Фінської імміграційної служби Ілкка Хаахтела.

Очікується, що іспит на знання основ громадянства буде тестом з вибором відповідей. Зараз робоча група, до складу якої входять експерти з Гельсінського університету, вже готує навчальні матеріали та зміст тесту.

До іспиту увійдуть питання щодо основних законодавчих актів фінського суспільства, прав людини, рівності, гендерної рівності, а також історії та культури Фінляндії. У Північній Європі подібний іспит вже застосовується у Швеції, Данії та Норвегії.

Що потрібно українцям, щоб отримати громадянство Фінляндії?

Для того, аби подати заяву на отримання громадянства Фінляндії, українцям потрібно передусім відповідати кільком вимогам, до яких скоро доєднається і складання іспиту. Наразі ж потрібно: