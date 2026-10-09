О введении экзамена на гражданство сообщили в финской иммиграционной службе, пишет Yle.

Каким будет экзамен на гражданство в Финляндии?

Для подтверждения своих знаний необходимо будет либо сдать тест на знание основ гражданства, либо получить аттестат о среднем или высшем образовании в Финляндии на финском или шведском языке.

Реформа начнет действовать уже в марте следующего года. Она касается заявителей в возрасте от 18 до 64 лет, а за введение экзамена отвечает финская иммиграционная служба.

Процедура получения гражданства несколько раз ужесточалась в течение этого срока полномочий, и введение теста на знание основ гражданства является завершающим этапом этой реформы. Ранее уже вносились изменения, например, в положения о сроке проживания и требованиях к доходам,

– сообщил генеральный директор Финской иммиграционной службы Илкка Хаахтела.

Ожидается, что экзамен на знание основ гражданства будет тестом с выбором ответов. Сейчас рабочая группа, в состав которой входят эксперты из Хельсинкского университета, уже готовит учебные материалы и содержание теста.

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В экзамен войдут вопросы об основных законодательных актах финского общества, правах человека, равенстве, гендерном равенстве, а также об истории и культуре Финляндии. В Северной Европе подобный экзамен уже применяется в Швеции, Дании и Норвегии.

Что нужно украинцам, чтобы получить гражданство Финляндии?

Для того чтобы подать заявление на получение гражданства Финляндии, украинцам необходимо, прежде всего, соответствовать нескольким требованиям, к которым вскоре добавится сдача экзамена. На данный момент же необходимо: