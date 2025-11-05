Пастка для українців у Польщі: шахраї масово "продають" карти побиту CUKR

У Польщі зафіксовано нові випадки шахрайства, пов’язані з оформленням карт побиту CUKR для громадян України. Посередники пропонують українцям "допомогу" в оформленні документів за гроші, хоча офіційна процедура має бути безкоштовною.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Управління у справах іноземців Польщі.

Хто має право на карту CUKR?

З 1 липня 2024 року українці, які перебувають у Польщі під тимчасовим захистом, можуть подавати заяву на нову карту побиту CUKR. На документі буде позначка "Раніше користувався(лася) тимчасовим захистом", а строк його дії становитиме три роки.

Шахраї пропонують платні "послуги"

Попри те, що сервіс для подачі заяв ще не запустили, шахраї вже пропонують:

"попередню реєстрацію";

оформлення документів "під ключ";

допомогу з подаванням заяви.

За такі "послуги" вони вимагають оплату та вводять українців в оману.



Шахраї масово "продають" карти побиту CUKR / Фото Unsplash

Важливо! Подати заявку можна буде лише онлайн.

В Управлінні у справах іноземців підкреслили:

паперові заяви не приймаються;

воєводські управління не мають повноважень збирати документи на CUKR;

оформлення заявки є безкоштовним, оплачується лише державне мито.

Офіційні збори становитимуть:

340 злотих – подання заяви;

100 злотих – виготовлення картки.

Також нагадується, що з листопада в Польщі набули чинності нові правила проживання українських біженців у центрах колективного розміщення (OZZ). Оновлене законодавство обмежує кількість осіб, які можуть користуватися безкоштовним житлом і харчуванням.

