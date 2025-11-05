Пастка для українців у Польщі: шахраї масово "продають" карти побиту CUKR
- У Польщі шахраї пропонують українцям платні послуги з оформлення карт побиту CUKR, хоча офіційна процедура безкоштовна.
- Подати заявку на карту CUKR можна буде лише онлайн, а офіційні збори становлять 340 злотих за подання заяви та 100 злотих за виготовлення картки.
У Польщі зафіксовано нові випадки шахрайства, пов’язані з оформленням карт побиту CUKR для громадян України. Посередники пропонують українцям "допомогу" в оформленні документів за гроші, хоча офіційна процедура має бути безкоштовною.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Управління у справах іноземців Польщі.
Хто має право на карту CUKR?
З 1 липня 2024 року українці, які перебувають у Польщі під тимчасовим захистом, можуть подавати заяву на нову карту побиту CUKR. На документі буде позначка "Раніше користувався(лася) тимчасовим захистом", а строк його дії становитиме три роки.
Шахраї пропонують платні "послуги"
Попри те, що сервіс для подачі заяв ще не запустили, шахраї вже пропонують:
- "попередню реєстрацію";
- оформлення документів "під ключ";
- допомогу з подаванням заяви.
За такі "послуги" вони вимагають оплату та вводять українців в оману.
Шахраї масово "продають" карти побиту CUKR / Фото Unsplash
Важливо! Подати заявку можна буде лише онлайн.
В Управлінні у справах іноземців підкреслили:
- паперові заяви не приймаються;
- воєводські управління не мають повноважень збирати документи на CUKR;
- оформлення заявки є безкоштовним, оплачується лише державне мито.
Офіційні збори становитимуть:
- 340 злотих – подання заяви;
- 100 злотих – виготовлення картки.
Також нагадується, що з листопада в Польщі набули чинності нові правила проживання українських біженців у центрах колективного розміщення (OZZ). Оновлене законодавство обмежує кількість осіб, які можуть користуватися безкоштовним житлом і харчуванням.
Що буде з українцями в ЄС після 2027 року?
- Режим тимчасового захисту для українців у Європейському Союзі діє до березня 2027 року. Він був запроваджений у 2022 році після повномасштабного вторгнення Росії та дозволив мільйонам українців швидко отримати право на проживання, роботу, соціальні виплати, медичну освіту та доступ до освіти.
- Єврокомісія вже почала готуватися до того, що станеться після завершення цього режиму. Замість раптового припинення допомоги, ЄС планує плавний і контрольований вихід із програми.