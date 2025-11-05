Укр Рус
Закордон Новини про життя за кордоном Пастка для українців у Польщі: шахраї масово "продають" карти побиту CUKR
5 листопада, 22:11
2

Пастка для українців у Польщі: шахраї масово "продають" карти побиту CUKR

Альона Гогунська
Основні тези
  • У Польщі шахраї пропонують українцям платні послуги з оформлення карт побиту CUKR, хоча офіційна процедура безкоштовна.
  • Подати заявку на карту CUKR можна буде лише онлайн, а офіційні збори становлять 340 злотих за подання заяви та 100 злотих за виготовлення картки.

У Польщі зафіксовано нові випадки шахрайства, пов’язані з оформленням карт побиту CUKR для громадян України. Посередники пропонують українцям "допомогу" в оформленні документів за гроші, хоча офіційна процедура має бути безкоштовною.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Управління у справах іноземців Польщі.

Дивіться також Система EES запрацювала ще на двох ПП на кордоні з Польщею: що зміниться для українців 

Хто має право на карту CUKR?

З 1 липня 2024 року українці, які перебувають у Польщі під тимчасовим захистом, можуть подавати заяву на нову карту побиту CUKR. На документі буде позначка "Раніше користувався(лася) тимчасовим захистом", а строк його дії становитиме три роки. 

Шахраї пропонують платні "послуги" 

Попри те, що сервіс для подачі заяв ще не запустили, шахраї вже пропонують: 

  • "попередню реєстрацію";
  • оформлення документів "під ключ";
  • допомогу з подаванням заяви.

За такі "послуги" вони вимагають оплату та вводять українців в оману. 


Шахраї масово "продають" карти побиту CUKR / Фото Unsplash

Важливо! Подати заявку можна буде лише онлайн. 

В Управлінні у справах іноземців підкреслили: 

  • паперові заяви не приймаються;
  • воєводські управління не мають повноважень збирати документи на CUKR;
  • оформлення заявки є безкоштовним, оплачується лише державне мито. 

Офіційні збори становитимуть: 

  • 340 злотих – подання заяви;
  • 100 злотих – виготовлення картки. 

Також нагадується, що з листопада в Польщі набули чинності нові правила проживання українських біженців у центрах колективного розміщення (OZZ). Оновлене законодавство обмежує кількість осіб, які можуть користуватися безкоштовним житлом і харчуванням.

Що буде з українцями в ЄС після 2027 року?

  • Режим тимчасового захисту для українців у Європейському Союзі діє до березня 2027 року. Він був запроваджений у 2022 році після повномасштабного вторгнення Росії та дозволив мільйонам українців швидко отримати право на проживання, роботу, соціальні виплати, медичну освіту та доступ до освіти.
  • Єврокомісія вже почала готуватися до того, що станеться після завершення цього режиму. Замість раптового припинення допомоги, ЄС планує плавний і контрольований вихід із програми.