Доведеться чекати роками: в яких регіонах Польщі найдовші черги на карту побиту

Все більше іноземців – зокрема українців – подають документи на легалізацію перебування в Польщі. Разом зі зростанням кількості заяв збільшуються й строки очікування на рішення про надання карти побиту. Однак у різних воєводствах цей процес відбувається нерівномірно.

Десь документи розглядають за кілька місяців, а в інших – очікування затягується на роки. Більше про це розкаже 24 Канал з посиланням на дані Управління у справах іноземців.

В яких воєводствах найбільша завантаженість?

За останні три роки Мазовецьке воєводське управління (Варшава) прийняло майже 400 000 заяв на дозволи на проживання, тоді як у Свентокшиському воєводстві надійшло лише 17 000.

Речник Управління у справах іноземців Якуб Дудзяк зазначає, що різниця є "разючою" і відображає те, які регіони є найпривабливішими для трудових мігрантів. Найбільша кількість заяв подається у регіонах з великими містами та високим попитом на робочу силу.

У 2023 – 2025 роках найбільше заяв на карту побиту подано у:

Мазовецькому (396 000),

Великопольському (182 000),

Нижньосілезькому воєводстві (165 000).

Натомість кількість заяв значно нижча у:

Свентокшиському,

Опольському,

Підкарпатському воєводствах.



В яких регіонах Польщі найдовші черги на карту побиту / Фото Unsplash

Скільки часу доведеться чекати?

Велика кількість заяв впливає й на швидкість розгляду документів. Найкоротший середній час очікування рішення зафіксовано в:

Малопольському воєводстві – 172 дні,

Вармінсько-Мазурському – 201 день,

Люблінському – 223 дні.

Найдовше іноземці чекають відповіді в:

Сілезькому (640 днів),

Опольському (623 дні),

Поморському (537 днів) воєводствах.

За даними видання 26pietro.pl, кількість заяв постійно зростала:

у 2019 році – 250 000,

у 2021 – 393 000,

а у 2023 році – вже 609 000.

Лише торік вперше за кілька років зафіксовано невелике зниження. Причиною збільшення потоку заяв є пандемія та повномасштабна війна в Україні.

