Доведеться чекати роками: в яких регіонах Польщі найдовші черги на карту побиту
- Мазовецьке воєводське управління має найвищу кількість заяв на карту побиту, тоді як у Свентокшиському воєводстві їх значно менше.
- Найдовше очікування на рішення про надання карти побиту зафіксовано в Сілезькому, Опольському та Поморському воєводствах.
Все більше іноземців – зокрема українців – подають документи на легалізацію перебування в Польщі. Разом зі зростанням кількості заяв збільшуються й строки очікування на рішення про надання карти побиту. Однак у різних воєводствах цей процес відбувається нерівномірно.
Десь документи розглядають за кілька місяців, а в інших – очікування затягується на роки. Більше про це розкаже 24 Канал з посиланням на дані Управління у справах іноземців.
В яких воєводствах найбільша завантаженість?
За останні три роки Мазовецьке воєводське управління (Варшава) прийняло майже 400 000 заяв на дозволи на проживання, тоді як у Свентокшиському воєводстві надійшло лише 17 000.
Речник Управління у справах іноземців Якуб Дудзяк зазначає, що різниця є "разючою" і відображає те, які регіони є найпривабливішими для трудових мігрантів. Найбільша кількість заяв подається у регіонах з великими містами та високим попитом на робочу силу.
У 2023 – 2025 роках найбільше заяв на карту побиту подано у:
- Мазовецькому (396 000),
- Великопольському (182 000),
- Нижньосілезькому воєводстві (165 000).
Натомість кількість заяв значно нижча у:
- Свентокшиському,
- Опольському,
- Підкарпатському воєводствах.
В яких регіонах Польщі найдовші черги на карту побиту / Фото Unsplash
Скільки часу доведеться чекати?
Велика кількість заяв впливає й на швидкість розгляду документів. Найкоротший середній час очікування рішення зафіксовано в:
- Малопольському воєводстві – 172 дні,
- Вармінсько-Мазурському – 201 день,
- Люблінському – 223 дні.
Найдовше іноземці чекають відповіді в:
- Сілезькому (640 днів),
- Опольському (623 дні),
- Поморському (537 днів) воєводствах.
За даними видання 26pietro.pl, кількість заяв постійно зростала:
- у 2019 році – 250 000,
- у 2021 – 393 000,
- а у 2023 році – вже 609 000.
Лише торік вперше за кілька років зафіксовано невелике зниження. Причиною збільшення потоку заяв є пандемія та повномасштабна війна в Україні.
У Польщі шахраї масово "продають" карти побиту CUKR
- У Польщі шахраї пропонують українцям платні послуги з оформлення карт побиту CUKR, хоча офіційна процедура безкоштовна.
- Подати заявку на карту CUKR можна буде лише онлайн, а офіційні збори становлять 340 злотих за подання заяви та 100 злотих за виготовлення картки.