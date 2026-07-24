Місцевої страховки може бути замало: який документ потрібен українцям для подорожей ЄС

Українці, застраховані в одній із країн ЄС, можуть мати місцевий документ медичного страхування. Однак під час подорожі до іншої держави він зазвичай не діє, навіть якщо поїздка відбувається в межах Євросоюзу.

У такому разі потрібна Європейська картка медичного страхування EHIC. Водночас вона покриває не всі витрати й має окремі територіальні обмеження для громадян України. Про це пише Czechia Online, передає 24 Канал.

EHIC допоможе не лише у разі травми

Довідка. EHIC – це Європейська картка медичного страхування. Вона підтверджує участь людини в державній системі медичного страхування та дає змогу отримати необхідну допомогу під час тимчасової поїздки до країни, де картка діє.

Картка дає право на необхідну допомогу в державній системі охорони здоров'я. Йдеться не лише про раптові травми, а й про загострення хронічних захворювань або лікування, яке не можна відкласти до повернення в країну проживання.

Водночас EHIC не означає, що всі медичні послуги будуть безкоштовними. Якщо правила країни перебування передбачають обов'язкові доплати, пацієнту доведеться сплатити їх самостійно.

Що доведеться оплачувати самостійно?

EHIC не покриває лікування у приватних медичних закладах, медичну евакуацію та перевезення пацієнта до країни постійного проживання. Картка також не оплачує пошуково-рятувальні роботи, страхування цивільної відповідальності, втрату багажу чи скасування подорожі.

Не поширюється її дія і на травми, отримані під час екстремальних видів спорту та інших занять із підвищеним ризиком. Картка також не покриває заплановане лікування або пологи за кордоном.

Перевезення тяжко травмованої людини додому може коштувати десятки тисяч євро. Тому страховики радять перед кожною поїздкою додатково оформлювати комерційне туристичне страхування.

Де картка може не діяти для українців?

Українці, які застраховані в державній системі однієї з країн ЄС та отримали EHIC, можуть користуватися нею під час тимчасових поїздок до більшості держав Євросоюзу.

Водночас, за даними видання, для громадян України картка не діє в Данії, Ісландії, Ліхтенштейні, Норвегії, Швейцарії та Великій Британії.

Перед поїздкою до однієї з цих країн потрібно уточнити умови у страховій компанії, яка видала EHIC. За потреби доведеться оформити окремий комерційний страховий поліс.