В таком случае потребуется Европейская карта медицинского страхования EHIC. В то же время она покрывает не все расходы и имеет определенные территориальные ограничения для граждан Украины. Об этом пишет Czechia Online, сообщает 24 Канал.

EHIC поможет не только в случае травмы

Справка. EHIC – это Европейская карта медицинского страхования. Она подтверждает участие человека в государственной системе медицинского страхования и позволяет получить необходимую помощь во время временной поездки в страну, где карта действует.

Карта дает право на необходимую помощь в государственной системе здравоохранения. Речь идет не только о внезапных травмах, но и об обострении хронических заболеваний или лечении, которое нельзя отложить до возвращения в страну проживания.

В то же время EHIC не означает, что все медицинские услуги будут бесплатными. Если правила страны пребывания предусматривают обязательные доплаты, пациенту придется оплатить их самостоятельно.

Что придется оплачивать самостоятельно?

EHIC не покрывает лечение в частных медицинских учреждениях, медицинскую эвакуацию и перевозку пациента в страну постоянного проживания. Карта также не оплачивает поисково-спасательные работы, страхование гражданской ответственности, утерю багажа или отмену поездки.

Ее действие не распространяется и на травмы, полученные во время занятий экстремальными видами спорта и другими видами деятельности с повышенным риском. Карта также не покрывает плановое лечение или роды за границей.

Перевозка тяжело травмированного человека домой может стоить десятки тысяч евро. Поэтому страховщики советуют перед каждой поездкой дополнительно оформлять коммерческое туристическое страхование.

Где карта может не действовать для украинцев?

Украинцы, застрахованные в государственной системе одной из стран ЕС и получившие EHIC, могут пользоваться ею во время временных поездок в большинство стран Евросоюза.

В то же время, по данным издания, для граждан Украины карта не действует в Дании, Исландии, Лихтенштейне, Норвегии, Швейцарии и Великобритании.

Перед поездкой в одну из этих стран необходимо уточнить условия у страховой компании, выдавшей EHIC. При необходимости придется оформить отдельный коммерческий страховой полис.