В Кишинівському аеропорту оголосили евакуацію через підозрілий багаж: всі рейси зупинили
- Кишинівський аеропорт тимчасово припинив роботу через підозрілий багаж, який виявили у пасажира.
- Спецслужби розглядають подію як потенційну терористичну загрозу, проводячи евакуацію та перевірку походження багажу.
Кишинівський аеропорт 17 жовтня був змушений тимчасово припинити роботу. Сталося це після того, як у багажі одного з пасажирів знайшли підозрілий предмет.
Як повідомляє портал Index, на місці працюють сапери та спеціальні підрозділи Міністерства внутрішніх справ Молдови, передає 24 Канал.
Що відомо про інцидент?
За попередньою інформацією, після виявлення можливого вибухового пристрою адміністрація аеропорту оголосила евакуацію пасажирів та персоналу. Територію летовища оточили, а реєстрацію на всі рейси тимчасово зупинили.
Представники правоохоронних органів розглядають подію як потенційну терористичну загрозу. Спецслужби перевіряють походження багажу, встановлюють особу пасажира, а також з'ясовують, чи існує зв'язок із можливими співучасниками.
У Міністерстві внутрішніх справ Молдови поки не надали офіційних коментарів щодо деталей інциденту.
В Кишинівському аеропорту оголосили евакуацію через підозрілий багаж / Фото "Махала"
Що відомо про аеропорт Кишинева?
- Після початку повномасштабного вторгнення український повітряний простір закрили для цивільної авіації. Тому українці, які хочуть полетіти за кордон, змушені їхати до сусідніх країн.
- Так, аеропорт Кишинева став одним з хабів, яким користуються як українські мандрівники, так і українська авіакомпанія SkyUp, повідомляють у пресслужбі авіакомпанії.
- У 2024 році аеропорт обслужив понад 4,14 мільйона пасажирів, що означає зростання приблизно на 46 % порівняно з попереднім роком.
Що відомо про закриття аеропортів у Данії, Норвегії та Швеції?
- Раніше ми писали, що наприкінці вересня 2025 року аеропорти Данії, Норвегії та Швеції також зупинили роботу. Все через атаку "загадкових" дронів.
- Інциденти розслідуються, але поки що немає прямих доказів, що за цими діями стоїть Росія, хоча така можливість припускається.
- Російське посольство в Копенгагені заперечило причетність, назвавши інциденти "постановочною провокацією".