Укр Рус
Закордон Туризм В Кишинівському аеропорту оголосили евакуацію через підозрілий багаж: всі рейси зупинили
17 жовтня, 11:29
2

В Кишинівському аеропорту оголосили евакуацію через підозрілий багаж: всі рейси зупинили

Альона Захарова
Основні тези
  • Кишинівський аеропорт тимчасово припинив роботу через підозрілий багаж, який виявили у пасажира.
  • Спецслужби розглядають подію як потенційну терористичну загрозу, проводячи евакуацію та перевірку походження багажу.

Кишинівський аеропорт 17 жовтня був змушений тимчасово припинити роботу. Сталося це після того, як у багажі одного з пасажирів знайшли підозрілий предмет.

Як повідомляє портал Index, на місці працюють сапери та спеціальні підрозділи Міністерства внутрішніх справ Молдови, передає 24 Канал.

Дивіться також Сушені гриби у валізі: чи конфіскують на кордоні 

Що відомо про інцидент?

За попередньою інформацією, після виявлення можливого вибухового пристрою адміністрація аеропорту оголосила евакуацію пасажирів та персоналу. Територію летовища оточили, а реєстрацію на всі рейси тимчасово зупинили.

Представники правоохоронних органів розглядають подію як потенційну терористичну загрозу. Спецслужби перевіряють походження багажу, встановлюють особу пасажира, а також з'ясовують, чи існує зв'язок із можливими співучасниками. 

У Міністерстві внутрішніх справ Молдови поки не надали офіційних коментарів щодо деталей інциденту.


В Кишинівському аеропорту оголосили евакуацію через підозрілий багаж / Фото "Махала"

Що відомо про аеропорт Кишинева?

  • Після початку повномасштабного вторгнення український повітряний простір закрили для цивільної авіації. Тому українці, які хочуть полетіти за кордон, змушені їхати до сусідніх країн.
  • Так, аеропорт Кишинева став одним з хабів, яким користуються як українські мандрівники, так і українська авіакомпанія SkyUp, повідомляють у пресслужбі авіакомпанії.
  • У 2024 році аеропорт обслужив понад 4,14 мільйона пасажирів, що означає зростання приблизно на 46 % порівняно з попереднім роком.

Що відомо про закриття аеропортів у Данії, Норвегії та Швеції?

  • Раніше ми писали, що наприкінці вересня 2025 року аеропорти Данії, Норвегії та Швеції також зупинили роботу. Все через атаку "загадкових" дронів.
  • Інциденти розслідуються, але поки що немає прямих доказів, що за цими діями стоїть Росія, хоча така можливість припускається.
  • Російське посольство в Копенгагені заперечило причетність, назвавши інциденти "постановочною провокацією".