Кишиневский аэропорт 17 октября был вынужден временно прекратить работу. Произошло это после того, как в багаже одного из пассажиров нашли подозрительный предмет.

Как сообщает портал Index, на месте работают саперы и специальные подразделения Министерства внутренних дел Молдовы, передает 24 Канал.

Что известно об инциденте?

По предварительной информации, после обнаружения возможного взрывного устройства администрация аэропорта объявила эвакуацию пассажиров и персонала. Территорию аэропорта оцепили, а регистрацию на все рейсы временно остановили.

Представители правоохранительных органов рассматривают событие как потенциальную террористическую угрозу. Спецслужбы проверяют происхождение багажа, устанавливают личность пассажира, а также выясняют, существует ли связь с возможными соучастниками.

В Министерстве внутренних дел Молдовы пока не предоставили официальных комментариев относительно деталей инцидента.



В Кишиневском аэропорту объявили эвакуацию из-за подозрительного багажа / Фото "Махала"

Что известно об аэропорте Кишинева?

После начала полномасштабного вторжения украинское воздушное пространство закрыли для гражданской авиации. Поэтому украинцы, которые хотят улететь за границу, вынуждены ехать в соседние страны.

Так, аэропорт Кишинева стал одним из хабов, которым пользуются как украинские путешественники, так и украинская авиакомпания SkyUp, сообщают в пресс-службе авиакомпании.

В 2024 году аэропорт обслужил более 4,14 миллиона пассажиров, что означает рост примерно на 46% по сравнению с предыдущим годом.

Что известно о закрытии аэропортов в Дании, Норвегии и Швеции?