Українцям можуть відмовити у видачі закордонного паспорта: ось у яких випадках

Закордонний паспорт – це основний документ для подорожей за кордон, і без нього потрапити до іншої країни не вдасться. Ось тільки українцям, виявляється, можуть відмовити в оформленні документа одразу з кількох причин.

У Державній міграційній службі України пояснили, що в кількох ситуаціях можуть відмовити у видачі закордонного паспорта. Тож для того, аби безперешкодно поїхати за кордон, слід розібратися, за яких умов видають документ.

Коли можуть відмовити у видачі закордонного паспорта?

Ситуацій, коли українцеві не видадуть закордонний паспорт, є кілька.

Немає підтвердження повноважень законного представника . Таке може трапитися, якщо паспорт для дитини, молодшої від 14 років, намагається отримати людина, що не надає документів, які підтверджують право отримати закордонний паспорт.

. Таке може трапитися, якщо паспорт для дитини, молодшої від 14 років, намагається отримати людина, що не надає документів, які підтверджують право отримати закордонний паспорт. У заявника вже є 2 чинні паспорти . За правилами, українці не можуть мати понад два чинні закордонні паспорти водночас.

. За правилами, українці не можуть мати понад два чинні закордонні паспорти водночас. Подано не всі документи чи інформацію . У наданні послуги можуть відмовити, якщо пакет документів неповний.

. У наданні послуги можуть відмовити, якщо пакет документів неповний. Інформація заявника не підтвердилася . Якщо дані, отримані з реєстрів та картотек, не відповідають відомостям, які людина вказала під час оформлення, паспорт не видадуть.

. Якщо дані, отримані з реєстрів та картотек, не відповідають відомостям, які людина вказала під час оформлення, паспорт не видадуть. Заявник не є громадянином України. Український закордонний паспорт можуть отримати тільки громадяни.

При цьому якщо міграційна служба вирішила не оформлювати чи не видавати закордонний паспорт, людині мають повідомити про це в терміни, встановлені законодавством.

У рішенні також обов'язково мають вказати підстави відмови. Якщо документи подавали через уповноваженого суб'єкта, територіальний підрозділ ДМС обов'язково надсилає йому письмове повідомлення для подальшого вручення заявнику.

Який термін дії закордонного паспорта?

Закордонний паспорт можна оформлювати дітям віком від народження на термін 4 роки. А ось вже громадяни віком від 16 років можуть отримати закордонний паспорт на 10 років.

Стандартний термін виготовлення паспорта становить до 20 робочих днів. А ось термінове оформлення документа триває не довше ніж 7 робочих днів після подання заяви-анкети.