Арешт, втрата паспорта чи смерть близького: коли допоможе консульство України

Українці, які тимчасово перебувають або постійно проживають за кордоном, можуть звертатися до посольств і консульств України по паспортні, нотаріальні, реєстраційні та інші консульські послуги, а також по допомогу в надзвичайних ситуаціях.

Конкретний перелік процедур, документи, строки й консульські збори залежать від виду послуги та дипломатичної установи, яка обслуговує відповідний консульський округ. Частину процедур поступово переводять у цифровий формат. Для запису на прийом використовується електронна черга МЗС, а окремі послуги та консульські дії можна замовляти або попередньо опрацьовувати через портал "е-Консул" і Єдиний державний вебпортал електронних послуг "Дія". Водночас багато процедур і надалі потребують особистого звернення. 24 Канал розповість про консульські послуги, які можуть отримати українці за кордоном. Усе найважливіше ми зібрали в одному матеріалі!

Важливо! Перелік документів, консульські збори, строки розгляду та спосіб запису можуть відрізнятися залежно від країни перебування й конкретної дипломатичної установи. Перед зверненням перевірте актуальну інформацію на офіційному сайті відповідного посольства або консульства України. Окремі правила можуть змінюватися під час воєнного стану.

Паспортні послуги

Закордонний паспорт

У дипломатичних і консульських установах України можна подати документи на оформлення або обмін паспорта громадянина України для виїзду за кордон, зокрема у зв'язку із завершенням строку дії, втратою, викраденням, пошкодженням або зміною персональних даних.

Під час оформлення документа заявник проходить процедури ідентифікації, фотографування та, у передбачених законодавством випадках, надання біометричних даних. Для дітей вимоги залежать від віку.

Оформити паспорт за кордоном можна також у закордонних підрозділах ДП "Документ". ДМС зазначає, що громадянин України може звернутися або до дипломатичної установи, або до такого підрозділу, якщо він працює в країні перебування.

Після виготовлення паспорт доставляють до дипломатичної установи дипломатичною поштою. В окремих випадках може бути доступна міжнародна кур'єрська доставка. Спосіб отримання, строки та можливість пересилання потрібно уточнювати в установі, де подавали документи. Паспорт, як правило, видають особисто заявнику; документ дитини до 16 років може отримати один із батьків або інший законний представник у передбачених випадках.

Продовження строку дії паспорта

У передбаченому законодавством порядку можна подати заяву про продовження строку дії закордонного паспорта. Звернутися з такою заявою можна не раніше ніж за два місяці до завершення строку дії документа.

Продовження не є повною заміною оформлення нового біометричного паспорта. Якщо є можливість, рекомендується оформити новий документ, оскільки окремі держави або перевізники можуть мати власні вимоги до строку дії та типу паспорта.



Українці можуть обміняти паспорт за кордоном / Фото shutterstock

Посвідчення особи на повернення в Україну

Посвідчення особи на повернення в Україну, яке часто називають "білим паспортом", оформлюють, якщо громадянин втратив, пошкодив або не може використати закордонний паспорт і йому потрібно повернутися в Україну.

Посвідчення призначене для одноразового повернення в Україну та не замінює звичайний закордонний паспорт для подальших подорожей. Строк його дії визначає консульська посадова особа, але за загальним правилом він не може перевищувати 30 днів. У разі хвороби, нещасного випадку або інших передбачених законом обставин строк може бути продовжений на період, необхідний для повернення.

Перед поїздкою потрібно перевірити вимоги країн транзиту та правила авіакомпанії або іншого перевізника.



Також українці можуть отримати "білий паспорт" / Фото "Вгору"

Внесення відомостей про дитину до паспорта батьків

Чинні правила передбачають можливість внесення інформації про дитину до закордонного паспорта одного з батьків у передбачених випадках. Для тривалих поїздок, регулярного перетину кордону та уникнення проблем із документами дитині рекомендується оформити власний закордонний паспорт.

Консульський облік

Консульський облік допомагає дипломатичній установі підтримувати зв'язок із громадянами України та оперативніше інформувати їх у разі надзвичайних ситуацій. Він не є умовою для реалізації виборчого права за кордоном.

Тимчасовий консульський облік

На тимчасовий консульський облік приймають громадян України, які законно тимчасово перебувають за кордоном. Зазвичай облік оформлюють на один рік. Його строк може бути збільшений відповідно до строку дії дозволу на проживання в країні перебування, але не більше ніж до п'яти років.

Для постановки на облік зазвичай потрібні:

заява та облікова картка;

закордонний паспорт і копія сторінки з персональними даними;

документ із відомостями про місце народження;

документ про місце проживання в Україні;

документ, що підтверджує законність перебування за кордоном;

фотографія;

документ про сплату консульського збору.

Точний перелік може відрізнятися залежно від країни. Для чоловіків призовного віку в окремих випадках також потрібен електронний військово-обліковий документ.



Людина може стати на тимчасовий або постійний облік / Фото magnific

Постійний консульський облік

На постійний консульський облік приймають громадян, які в установленому порядку оформили виїзд або залишення на постійне проживання за кордоном.

Постійне проживання за кордоном може мати значення для митних, міграційних та інших процедур, але конкретні наслідки залежать від відповідного законодавства. Сам факт перебування на консульському обліку не замінює оформлення виїзду на постійне проживання.

Також оформлений виїзд на постійне проживання за кордон є однією з умов для подання документів на вихід із громадянства України. Для цього потрібен документ про набуття громадянства іншої держави або гарантія його набуття.

Зняття з обліку

Тимчасовий консульський облік припиняється після завершення визначеного строку. У разі повернення в Україну або переїзду до іншого консульського округу громадянин має подати заяву про зняття з обліку. Порядок і спосіб подання документів слід уточнювати в конкретній дипломатичній установі.

Нотаріальні послуги

Консульські посадові особи можуть вчиняти нотаріальні дії в межах повноважень, передбачених Законом України "Про нотаріат", Консульським статутом України та іншими нормативними актами.

Серед таких дій:

посвідчення довіреностей;

посвідчення заповітів;

засвідчення справжності підпису;

засвідчення вірності копій документів;

оформлення заяв та інших нотаріальних документів.

Довіреність може стосуватися представництва інтересів у державних органах, судах, банках, органах Пенсійного фонду, а також розпорядження майном чи транспортним засобом. Водночас повноваження консульських установ мають обмеження. Наприклад, консульські посадові особи не посвідчують договори про відчуження або заставу нерухомого майна, розташованого в Україні.

З 1 липня 2025 року в окремих дипломатичних установах працює автоматизована процедура подання документів для нотаріальних дій. Заявник може попередньо подати інформацію та проєкт документа через "е-Консул", але для підписання та отримання документа потрібно особисто прибути до установи. Проєкт має бути погоджений консулом, а остаточний документ підписується під час особистого звернення.

Перед оформленням довіреності варто перевірити, чи прийме її орган або установа, для якої вона призначена. Якщо документ оформлює іноземний нотаріус, для використання в Україні можуть знадобитися апостиль або консульська легалізація, а також переклад українською мовою.

Реєстрація актів цивільного стану

Дипломатичні представництва та консульські установи України можуть реєструвати окремі акти цивільного стану громадян України, зокрема народження, шлюб, розірвання шлюбу у передбачених законом випадках, зміну імені та смерть.

Якщо акт цивільного стану вже зареєстрували компетентні органи країни перебування, повторна реєстрація в українському консульстві не проводиться. Іноземний документ для використання в Україні може потребувати апостиля або легалізації та перекладу.



Також можна зареєструвати шлюб і акти цивільного стану / Фото freepic.diller

Реєстрація народження

Заяву про реєстрацію народження потрібно подати невідкладно, але не пізніше одного місяця від дня народження дитини.

Державна реєстрація народження та видача первинного свідоцтва в консульській установі проводяться без стягнення консульського збору. Водночас витрати на апостиль, легалізацію або переклад іноземних документів можуть оплачуватися окремо.

Реєстрація народження та оформлення громадянства дитини – це різні процедури. Після отримання іноземного свідоцтва про народження в окремих випадках потрібно зареєструвати набуття дитиною громадянства України.

Реєстрація шлюбу

Консул може зареєструвати шлюб між громадянами України, які законно проживають за межами України, якщо дотримані передбачені законом умови.

Шлюб між громадянином України та іноземцем, як правило, реєструють компетентні органи країни перебування за місцевими правилами. У такому разі іноземне свідоцтво може потребувати апостиля або легалізації та перекладу для використання в Україні.

Розірвання шлюбу

Консульська установа може зареєструвати розірвання шлюбу в передбачених законом випадках. Зокрема, це можливо за спільною письмовою заявою подружжя, яке не має спільних неповнолітніх дітей, якщо виконані вимоги щодо громадянства та постійного проживання за кордоном.

Також можливі окремі випадки розірвання шлюбу за заявою одного з подружжя, наприклад якщо другого з подружжя визнано безвісно відсутнім або недієздатним. Конкретні умови потрібно перевіряти в консульстві. Якщо шлюб уже розірвано рішенням суду України, яке набрало законної сили, консульська установа може зареєструвати цей факт на підставі відповідних документів.



Скористайтесь послугами консулів, щоб розірвати шлюб / Фото magnific

Зміна імені та смерть

Реєстрація зміни імені через дипломатичні установи здійснюється у випадках і щодо осіб, визначених законодавством. На практиці така послуга може бути доступна громадянам України, які постійно проживають за кордоном. Умови та перелік документів слід уточнювати в конкретному консульстві.

Консульство також може зареєструвати смерть громадянина України за кордоном у передбачених законом випадках. Реєстрація дає змогу отримати український документ про смерть і використовувати його для спадкових та інших юридичних процедур.

Консульська установа може надати родичам інформаційну допомогу щодо документів, дозволів і взаємодії з місцевими органами під час перевезення тіла або праху в Україну. Організація й оплата репатріації зазвичай покладаються на родичів або страхову компанію.

Дублікати та витяги з ДРАЦСу

Окремі посольства й консульства мають доступ до Державного реєстру актів цивільного стану та можуть видавати повторні свідоцтва й витяги з реєстру про народження, смерть, зміну імені, шлюб або розірвання шлюбу.

Доступ до цієї послуги залежить від конкретної дипломатичної установи. Заяву в багатьох випадках подають через електронний запис "е-Консул".

Громадянство України

Набуття громадянства дитиною за народженням

Дитина, батько або мати якої на момент її народження були громадянами України, набуває громадянства України з народження. Якщо один із батьків – іноземець, це саме по собі не перешкоджає набуттю дитиною українського громадянства.

Факт набуття громадянства за народженням підлягає оформленню та реєстрації в установленому порядку. Для цього один із батьків подає до дипломатичної установи заяву, документ про народження дитини, його переклад і, за потреби, апостиль або консульську легалізацію, а також документ, що підтверджує українське громадянство одного з батьків.

Процедура та перелік документів залежать від країни видачі свідоцтва, місця проживання батьків, дати народження дитини та чинних правил. Після оформлення відповідної довідки можна звертатися по документування дитини, зокрема по закордонний паспорт.

Прийняття до громадянства

Іноземці та особи без громадянства можуть подавати документи щодо набуття громадянства України за підставами та в порядку, визначеними Законом України "Про громадянство України".

Шлюб із громадянином України не означає автоматичного набуття громадянства. Можуть застосовуватися окремі правила, але кожну справу розглядають з урахуванням усіх передбачених законом умов.

Вихід із громадянства

Документи на вихід із громадянства України приймають, зокрема, від громадян, які виїхали на постійне проживання за кордон у встановленому порядку. Заявник подає документ про набуття громадянства іншої держави або документ, виданий компетентним органом іншої держави, про гарантію набуття такого громадянства після виходу з українського.

Вихід із громадянства не відбувається автоматично після подання заяви. Остаточне рішення ухвалюють у порядку, передбаченому законом.

Допомога в надзвичайних ситуаціях

Консульська допомога може надаватися громадянам України, які потрапили в надзвичайну ситуацію за кордоном. У разі загрози життю, затримання, арешту, тяжкої аварії, стихійного лиха або іншої небезпеки потрібно звернутися до дипломатичної установи України та компетентних органів країни перебування.

Затримання або арешт

Консульська установа може:

підтримувати зв'язок із затриманим;

відвідати його в місці утримання;

перевірити загальні умови утримання;

передати інформацію родичам за згодою заявника;

надати контакти місцевих адвокатів і перекладачів;

сприяти доступу до безоплатної правової допомоги, якщо вона передбачена законодавством країни перебування.

Консул не є адвокатом або захисником, не представляє громадянина в суді, не втручається в роботу правоохоронних органів і не може сплачувати штрафи, застави або судові витрати.



Якщо у вас виникла проблема – телефонуйте на гарячу лінію установи / Фото gpointstudio

Торгівля людьми та інші злочини

Якщо громадянин став жертвою торгівлі людьми або іншого злочину, консульство може допомогти зв'язатися з місцевою поліцією, соціальними службами, медичними установами та спеціалізованими організаціями. У разі необхідності воно також може сприяти оформленню документів і поверненню в Україну.

Надзвичайні ситуації та евакуація

Під час стихійних лих, техногенних аварій, масових заворушень або збройних конфліктів дипломатична установа інформує громадян, підтримує зв'язок із місцевими органами та збирає звернення від постраждалих.

Евакуація можлива лише за наявності безпечного маршруту, транспорту та відповідного рішення української влади або компетентних органів. Консульство не може гарантувати евакуацію кожного громадянина в будь-якій ситуації.

Смерть громадянина за кордоном

У разі смерті громадянина України консульство може допомогти родичам отримати інформацію про місцеві процедури, документи та дозволи для транспортування тіла або праху. Витрати на поховання чи репатріацію зазвичай несуть родичі або страхова компанія, якщо відповідний випадок покриває страховий поліс.

Документи з України

Українці за кордоном можуть звертатися до дипломатичних установ щодо витребування окремих документів та відомостей з України.

Зокрема, це можуть бути:

довідка або витяг про притягнення до кримінальної відповідальності та наявність судимості;

повторні свідоцтва про народження, шлюб, розірвання шлюбу, зміну імені або смерть;

витяги з Державного реєстру актів цивільного стану;

документи з архівних та інших державних установ.

Окремі документи можна отримати самостійно через державні електронні сервіси. Наприклад, витяг про несудимість доступний у "Дії" та на сайті Головного сервісного центру МВС. Якщо заявник звертається до консульства, процедура, документи та консульський збір залежать від конкретної установи.

Для використання українського документа в країні перебування можуть знадобитися апостиль, консульська легалізація або переклад. Це потрібно перевірити в органі, до якого документ подаватимуть.

Візи для іноземців

Консульські установи України також оформлюють візи іноземцям та особам без громадянства, які планують в'їзд в Україну, якщо для них діє візовий режим.

Залежно від мети поїздки та строку перебування можуть оформлюватися короткострокові візи типу C, довгострокові візи типу D та електронні візи для громадян держав, яким доступна така процедура. Довгострокові візи типу D оформлюють виключно закордонні дипломатичні установи України. З 19 лютого 2025 року Україна відновила оформлення електронних віз для громадян 45 держав.

Цей розділ стосується іноземців і не є послугою для громадян України, які в'їжджають до України.

Важливо перед зверненням

Перед візитом до посольства або консульства:

Перевірте, яка саме дипломатична установа обслуговує ваш населений пункт.

Ознайомтеся з переліком документів на її офіційному сайті.

Перевірте, чи потрібен попередній запис в електронній черзі.

Уточніть актуальний розмір і спосіб сплати консульського збору.

З'ясуйте, чи потрібні апостиль, легалізація або переклад іноземних документів.

У разі надзвичайної ситуації телефонуйте на цілодобову гарячу лінію установи, а не використовуйте звичайний запис на прийом.

Під час воєнного стану для чоловіків віком від 18 до 60 років у багатьох випадках може знадобитися електронний військово-обліковий документ, сформований у застосунку "Резерв+". Водночас дипломатичні установи вказують винятки, зокрема для оформлення посвідчення особи на повернення в Україну, окремих дій щодо дітей громадянина України, другий із батьків яких є іноземцем або особою без громадянства, а також для громадян, які перебувають під арештом, затримані або позбавлені волі за кордоном.

І наголошуємо, що найнадійніше джерело актуальної інформації – офіційний сайт посольства або консульства України у країні перебування та портал "е-Консул".