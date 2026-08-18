Конкретный перечень процедур, документы, сроки и консульские сборы зависят от вида услуги и дипломатического учреждения, обслуживающего соответствующий консульский округ. Часть процедур постепенно переводится в цифровой формат. Для записи на прием используется электронная очередь МИД, а отдельные услуги и консульские действия можно заказывать или предварительно оформлять через портал "е-Консул" и Единый государственный веб-портал электронных услуг "Дия". В то же время многие процедуры по-прежнему требуют личного обращения. 24 Канал расскажет о консульских услугах, которые могут получить украинцы за рубежом. Все самое важное мы собрали в одном материале!

Важно! Перечень документов, консульские сборы, сроки рассмотрения и порядок записи могут отличаться в зависимости от страны пребывания и конкретного дипломатического учреждения. Перед обращением проверьте актуальную информацию на официальном сайте соответствующего посольства или консульства Украины. Отдельные правила могут изменяться в период военного положения.

Паспортные услуги

Заграничный паспорт

В дипломатических и консульских учреждениях Украины можно подать документы на оформление или замену паспорта гражданина Украины для выезда за границу, в частности в связи с истечением срока действия, утерей, кражей, повреждением или изменением персональных данных.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

При оформлении документа заявитель проходит процедуры идентификации, фотографирования и, в предусмотренных законодательством случаях, предоставления биометрических данных. Для детей требования зависят от возраста.

Оформить паспорт за рубежом можно также в зарубежных подразделениях ГП "Документ". ГМС отмечает, что гражданин Украины может обратиться либо в дипломатическое представительство, либо в такое подразделение, если оно работает в стране пребывания.

После изготовления паспорт доставляют в дипломатическое представительство дипломатической почтой. В отдельных случаях может быть доступна международная курьерская доставка. Способ получения, сроки и возможность пересылки необходимо уточнять в учреждении, куда подавались документы. Паспорт, как правило, выдают лично заявителю; документ ребенка до 16 лет может получить один из родителей или другой законный представитель в предусмотренных случаях.

Продление срока действия паспорта

В порядке, предусмотренном законодательством, можно подать заявление о продлении срока действия загранпаспорта. Обратиться с таким заявлением можно не ранее чем за два месяца до истечения срока действия документа.

Продление не является полной заменой оформления нового биометрического паспорта. Если есть возможность, рекомендуется оформить новый документ, поскольку отдельные государства или перевозчики могут предъявлять собственные требования к сроку действия и типу паспорта.



Украинцы могут обменять паспорт за рубежом / Фото shutterstock

Удостоверение личности для возвращения в Украину

Удостоверение личности для возвращения в Украину, которое часто называют "белым паспортом", оформляют, если гражданин утерял, повредил или не может использовать загранпаспорт и ему необходимо вернуться в Украину.

Удостоверение предназначено для однократного возвращения в Украину и не заменяет обычный загранпаспорт для дальнейших поездок. Срок его действия определяет консульский сотрудник, но, как правило, он не может превышать 30 дней. В случае болезни, несчастного случая или других предусмотренных законом обстоятельств срок может быть продлен на период, необходимый для возвращения.

Перед поездкой необходимо ознакомиться с требованиями стран транзита и правилами авиакомпании или другого перевозчика.



Также украинцы могут получить "белый паспорт" / Фото "Вгору"

Внесение сведений о ребенке в паспорт родителей

Действующие правила предусматривают возможность внесения сведений о ребенке в загранпаспорт одного из родителей в предусмотренных случаях. Для длительных поездок, регулярного пересечения границы и во избежание проблем с документами ребенку рекомендуется оформить собственный загранпаспорт.

Консульский учет

Консульский учет помогает дипломатическому учреждению поддерживать связь с гражданами Украины и оперативнее информировать их в случае чрезвычайных ситуаций. Он не является условием для реализации избирательного права за рубежом.

Временный консульский учет

На временный консульский учет принимают граждан Украины, которые законно временно находятся за рубежом. Обычно учет оформляется на один год. Его срок может быть увеличен в соответствии со сроком действия вида на жительство в стране пребывания, но не более чем до пяти лет.

Для постановки на учет обычно требуются:

заявление и учетная карточка;

заграничный паспорт и копия страницы с личными данными;

документ со сведениями о месте рождения;

документ о месте проживания в Украине;

документ, подтверждающий законность пребывания за границей;

фотография;

документ об уплате консульского сбора.

Точный перечень может отличаться в зависимости от страны. Для мужчин призывного возраста в отдельных случаях также требуется электронный военно-учетный документ.



Человек может встать на временный или постоянный учет / Фото magnific

Постоянный консульский учет

На постоянный консульский учет принимают граждан, которые в установленном порядке оформили выезд или переезд на постоянное проживание за границу.

Постоянное проживание за рубежом может иметь значение для таможенных, миграционных и других процедур, но конкретные последствия зависят от соответствующего законодательства. Сам факт нахождения на консульском учете не заменяет оформления выезда на постоянное проживание.

Кроме того, оформленный выезд на постоянное проживание за границу является одним из условий для подачи документов на выход из гражданства Украины. Для этого требуется документ о приобретении гражданства другого государства или гарантия его получения.

Снятие с учета

Временный консульский учет прекращается по истечении установленного срока. В случае возвращения в Украину или переезда в другой консульский округ гражданин должен подать заявление о снятии с учета. Порядок и способ подачи документов следует уточнять в конкретном дипломатическом учреждении.

Нотариальные услуги

Консульские должностные лица могут совершать нотариальные действия в пределах полномочий, предусмотренных Законом Украины "О нотариате", Консульским уставом Украины и другими нормативными актами.

Среди таких действий:

заверение доверенностей;

заверение завещаний;

заверение подлинности подписи;

заверение верности копий документов;

оформление заявлений и других нотариальных документов.

Доверенность может касаться представительства интересов в государственных органах, судах, банках, органах Пенсионного фонда, а также распоряжения имуществом или транспортным средством. В то же время полномочия консульских учреждений имеют ограничения. Например, консульские должностные лица не заверяют договоры об отчуждении или залоге недвижимого имущества, расположенного в Украине.

С 1 июля 2025 года в отдельных дипломатических учреждениях действует автоматизированная процедура подачи документов для нотариальных действий. Заявитель может предварительно подать информацию и проект документа через "е-Консул", но для подписания и получения документа необходимо лично явиться в учреждение. Проект должен быть согласован консулом, а окончательный документ подписывается при личном обращении.

Перед оформлением доверенности следует проверить, примет ли ее орган или учреждение, для которого она предназначена. Если документ оформляет иностранный нотариус, для использования в Украине могут потребоваться апостиль или консульская легализация, а также перевод на украинский язык.

Регистрация актов гражданского состояния

Дипломатические представительства и консульские учреждения Украины могут регистрировать отдельные акты гражданского состояния граждан Украины, в частности рождение, брак, расторжение брака в предусмотренных законом случаях, смену имени и смерть.

Если акт гражданского состояния уже зарегистрирован компетентными органами страны пребывания, повторная регистрация в украинском консульстве не проводится. Иностранный документ для использования в Украине может потребовать апостиля или легализации и перевода.



Также можно зарегистрировать брак и акты гражданского состояния / Фото freepic.diller

Регистрация рождения

Заявление о регистрации рождения необходимо подать незамедлительно, но не позднее одного месяца со дня рождения ребенка.

Государственная регистрация рождения и выдача первичного свидетельства в консульском учреждении осуществляются без взимания консульского сбора. В то же время расходы на апостиль, легализацию или перевод иностранных документов могут оплачиваться отдельно.

Регистрация рождения и оформление гражданства ребенка – это разные процедуры. После получения иностранного свидетельства о рождении в отдельных случаях необходимо зарегистрировать приобретение ребенком гражданства Украины.

Регистрация брака

Консул может зарегистрировать брак между гражданами Украины, законно проживающими за пределами Украины, если соблюдены предусмотренные законом условия.

Брак между гражданином Украины и иностранцем, как правило, регистрируется компетентными органами страны пребывания в соответствии с местными правилами. В таком случае иностранное свидетельство может потребовать апостиля или легализации и перевода для использования в Украине.

Расторжение брака

Консульское учреждение может зарегистрировать расторжение брака в предусмотренных законом случаях. В частности, это возможно по совместному письменному заявлению супругов, не имеющих общих несовершеннолетних детей, если выполнены требования относительно гражданства и постоянного проживания за рубежом.

Также возможны отдельные случаи расторжения брака по заявлению одного из супругов, например, если второй из супругов признан без вести отсутствующим или недееспособным. Конкретные условия необходимо уточнять в консульстве. Если брак уже расторгнут решением суда Украины, вступившим в законную силу, консульское учреждение может зарегистрировать этот факт на основании соответствующих документов.



Воспользуйтесь услугами консулов, чтобы расторгнуть брак / Фото magnific

Смена фамилии и смерть

Регистрация смены фамилии через дипломатические учреждения осуществляется в случаях и в отношении лиц, определенных законодательством. На практике такая услуга может быть доступна гражданам Украины, постоянно проживающим за рубежом. Условия и перечень документов следует уточнять в конкретном консульстве.

Консульство также может зарегистрировать смерть гражданина Украины за рубежом в предусмотренных законом случаях. Регистрация позволяет получить украинский документ о смерти и использовать его для наследственных и других юридических процедур.

Консульское учреждение может оказать родственникам информационную помощь в вопросах документов, разрешений и взаимодействия с местными органами при перевозке тела или праха в Украину. Организация и оплата репатриации обычно возлагаются на родственников или страховую компанию.

Дубликаты и выписки из ГРАГС

Некоторые посольства и консульства имеют доступ к Государственному реестру актов гражданского состояния и могут выдавать дубликаты свидетельств и выписки из реестра о рождении, смерти, смене имени, браке или расторжении брака.

Доступ к этой услуге зависит от конкретного дипломатического учреждения. Заявление во многих случаях подается через электронную систему "е-Консул".

Гражданство Украины

Приобретение гражданства ребенком по рождению

Ребенок, отец или мать которого на момент его рождения были гражданами Украины, приобретает гражданство Украины по рождению. Если один из родителей – иностранец, это само по себе не препятствует приобретению ребенком украинского гражданства.

Факт приобретения гражданства по рождению подлежит оформлению и регистрации в установленном порядке. Для этого один из родителей подает в дипломатическое учреждение заявление, документ о рождении ребенка, его перевод и, при необходимости, апостиль или консульскую легализацию, а также документ, подтверждающий украинское гражданство одного из родителей.

Процедура и перечень документов зависят от страны выдачи свидетельства, места проживания родителей, даты рождения ребенка и действующих правил. После оформления соответствующей справки можно обращаться за оформлением документов на ребенка, в частности за заграничным паспортом.

Принятие в гражданство

Иностранцы и лица без гражданства могут подавать документы на получение гражданства Украины на основаниях и в порядке, определенных Законом Украины "О гражданстве Украины".

Брак с гражданином Украины не означает автоматического приобретения гражданства. Могут применяться отдельные правила, но каждое дело рассматривается с учетом всех предусмотренных законом условий.

Выход из гражданства

Документы о выходе из гражданства Украины принимаются, в частности, от граждан, выехавших на постоянное место жительства за границу в установленном порядке. Заявитель подает документ о приобретении гражданства другого государства или документ, выданный компетентным органом другого государства, о гарантии приобретения такого гражданства после выхода из украинского.

Выход из гражданства не происходит автоматически после подачи заявления. Окончательное решение принимается в порядке, предусмотренном законом.

Помощь в чрезвычайных ситуациях

Консульская помощь может оказываться гражданам Украины, попавшим в чрезвычайную ситуацию за рубежом. В случае угрозы жизни, задержания, ареста, тяжкой аварии, стихийного бедствия или другой опасности необходимо обратиться в дипломатическое представительство Украины и к компетентным органам страны пребывания.

Задержание или арест

Консульское учреждение может:

поддерживать связь с задержанным;

посетить его в месте содержания;

проверить общие условия содержания;

передать информацию родственникам с согласия заявителя;

предоставить контакты местных адвокатов и переводчиков;

содействовать доступу к бесплатной правовой помощи, если она предусмотрена законодательством страны пребывания.

Консул не является адвокатом или защитником, не представляет гражданина в суде, не вмешивается в работу правоохранительных органов и не может оплачивать штрафы, залоги или судебные издержки.



Если у вас возникла проблема – звоните на горячую линию учреждения / Фото gpointstudio

Торговля людьми и другие преступления

Если гражданин стал жертвой торговли людьми или другого преступления, консульство может помочь связаться с местной полицией, социальными службами, медицинскими учреждениями и специализированными организациями. В случае необходимости оно также может содействовать оформлению документов и возвращению в Украину.

Чрезвычайные ситуации и эвакуация

Во время стихийных бедствий, техногенных аварий, массовых беспорядков или вооруженных конфликтов дипломатическое учреждение информирует граждан, поддерживает связь с местными органами и собирает обращения от пострадавших.

Эвакуация возможна только при наличии безопасного маршрута, транспорта и соответствующего решения украинских властей или компетентных органов. Консульство не может гарантировать эвакуацию каждого гражданина в любой ситуации.

Смерть гражданина за рубежом

В случае смерти гражданина Украины консульство может помочь родственникам получить информацию о местных процедурах, документах и разрешениях для транспортировки тела или праха. Расходы на погребение или репатриацию обычно несут родственники или страховая компания, если соответствующий случай покрывается страховым полисом.

Документы из Украины

Украинцы за рубежом могут обращаться в дипломатические учреждения для получения отдельных документов и сведений из Украины.

В частности, это могут быть:

справка или выписка о привлечении к уголовной ответственности и наличии судимости;

дубликаты свидетельств о рождении, браке, расторжении брака, смене фамилии или смерти;

выписки из Государственного реестра актов гражданского состояния;

документы из архивных и других государственных учреждений.

Некоторые документы можно получить самостоятельно через государственные электронные сервисы. Например, справка об отсутствии судимости доступна в приложении "Дії" и на сайте Главного сервисного центра МВД. Если заявитель обращается в консульство, процедура, документы и консульский сбор зависят от конкретного учреждения.

Для использования украинского документа в стране пребывания могут понадобиться апостиль, консульская легализация или перевод. Это необходимо уточнить в органе, в который будет подаваться документ.

Визы для иностранцев

Консульские учреждения Украины также оформляют визы иностранцам и лицам без гражданства, планирующим въезд в Украину, если для них действует визовый режим.

В зависимости от цели поездки и срока пребывания могут оформляться краткосрочные визы типа C, долгосрочные визы типа D и электронные визы для граждан государств, которым доступна такая процедура. Долгосрочные визы типа D оформляют исключительно зарубежные дипломатические учреждения Украины. С 19 февраля 2025 года Украина возобновила оформление электронных виз для граждан 45 государств.

Данный раздел касается иностранцев и не является услугой для граждан Украины, въезжающих в Украину.

Важно перед обращением

Перед визитом в посольство или консульство:

Уточните, какое именно дипломатическое представительство обслуживает ваш населенный пункт.

Ознакомьтесь со списком документов на его официальном сайте.

Уточните, требуется ли предварительная запись в электронную очередь.

Уточните актуальный размер и способ оплаты консульского сбора.

Узнайте, требуются ли апостиль, легализация или перевод иностранных документов.

В случае чрезвычайной ситуации звоните на круглосуточную горячую линию учреждения, а не пользуйтесь обычной записью на прием.

Во время военного положения мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет во многих случаях может понадобиться электронный военно-учетный документ, сформированный в приложении "Резерв+". В то же время дипломатические учреждения указывают исключения, в частности для оформления удостоверения личности для возвращения в Украину, отдельных действий в отношении детей гражданина Украины, второй из родителей которых является иностранцем или лицом без гражданства, а также для граждан, находящихся под арестом, задержанных или лишенных свободы за рубежом.

И подчеркиваем, что самый надежный источник актуальной информации – официальный сайт посольства или консульства Украины в стране пребывания и портал "е-Консул".