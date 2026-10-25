Українцям за кордоном варто врахувати: як зміниться час у європейських містах

У ніч проти 25 жовтня в більшості країн Європи перейдуть на зимовий час. Годинники переведуть на годину назад. Зміна часу торкнеться Німеччини, Франції, Італії, Угорщини та Іспанії. При цьому, перехід на зимовий час може вплинути на повсякденні справи українців, які перебувають за кордоном.

Зокрема, варто врахувати зміни під час планування поїздок, робочих зустрічей, візитів до державних установ і спілкування з рідними в Україні. Детальніше про те, які зміни після переведення годинників будуть у різних країнах Європи, читайте в матеріалі 24 Каналу.

Як зміниться час у європейських містах?

У Берліні, Парижі, Римі, Будапешті та Леоні годинники переведуть у ніч проти неділі. О 03:00 за місцевим часом стрілки повернуть на годину назад – на 02:00. Таким чином, мешканці цих міст зможуть поспати на годину довше.

Після переходу всі п'ять міст матимуть однаковий час. При цьому, різниця з Києвом становитиме одну годину: коли в Україні буде 12:00, у Берліні, Парижі, Римі, Будапешті та Леоні буде 11:00.

Що варто врахувати українцям за кордоном?

Сезонне переведення годинників відбувається двічі на рік: навесні країни переходять на літній час, а восени повертаються до зимового. У Європі перехід на зимовий час традиційно припадає на останню неділю жовтня. У 2026 році це 25 жовтня.

Українцям, які проживають у європейських країнах, зокрема переселенцям, варто перевірити розклад запланованих справ. Це стосується консультацій, прийомів у державних установах, навчання та робочих зустрічей. Також зміну часу потрібно врахувати під час планування подорожей і купівлі квитків.

Окрему увагу варто звернути на спілкування з рідними в Україні, адже після переходу різниця в часі з багатьма європейськими містами становитиме одну годину.

Попри дискусії щодо скасування сезонного переведення годинників, країни Європейського Союзу продовжують дотримуватися чинної системи переходу між літнім і зимовим часом.

Коли переведуть годинники в Польщі та як це торкнеться нічної зміни для працівників?

У Польщі в ніч із 24 на 25 жовтня годинники переведуть на годину назад. О 3:00 стрілки потрібно буде перевести на 2:00, тому ця ніч фактично триватиме на годину довше. Через це працівники, чия зміна припаде на цю ніч, можуть відпрацювати на годину довше. За фактично відпрацьований час роботодавець має виплатити зарплату.

Якщо додаткова година вважатиметься понаднормовою роботою, працівник має право на відповідну компенсацію – доплату або відпочинок замість оплати.

Крім того, у Польщі передбачена доплата за роботу вночі. Роботодавець визначає нічний час у межах восьми годин між 21:00 і 7:00, тому розмір доплати залежатиме від графіка, встановленого на підприємстві.