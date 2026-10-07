У багатьох країнах світу переведення годинника досі відбувається двічі на рік, і ця система діє приблизно у 60 державах – в тому числі в Північній Америці та Європі, розповідає 24 Канал.

Чи буде Європа переходити на зимовий час у 2026 році?

Європейські країни будуть переходити на зимовий час в ніч з 24 на 25 жовтня. Стрілки годинника при цьому повернуть на годину назад. Перехід відбувається одночасно за всесвітнім координованим часом, але місцевий час може відрізнятися у різних часових поясах, Visit Ukraine.

Ось як буде відбуватися переведення годинника у найпопулярніших серед українців країнах:

Німеччина – о 03:00 годинники переведуть на 02:00;

Польща – з 03:00 годинники повернуть на стандартний час 02:00;

Франція – в ніч на 25 жовтня годинник переведуть з 03:00 на 02:00;

Чехія – годинник переведуть з 03:00 на 02:00;

Словаччина – переведення годинника відбудеться о 03:00, стрілки переведуть на 02:00;

Румунія перебуває в одному часовому поясі з Україною, тож годинник переводиться о 04:00 на 03:00.

Румунія переводить годинник в той самий момент, що й Німеччина, Франція чи Польща, але за місцевим часом це виглядає ніби на годину пізніше.

Де в Європі не переводять годинник?

Наразі у Європі є лише одна країна, що не переходить на літній час, а відтак і не повертає годинник на стандартний час у жовтні. Мовиться про Ісландію – вона весь рік живе за єдиним часовим режимом – всесвітнім координованим часом UTC+0, без сезонних змін.

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Відмова від переведення годинника там пов'язана насамперед з практичністю та стабільністю повсякденного життя місцевих мешканців. Експерти зазначають, що реальна економія енергії завдяки переведенню годинника наразі мінімальна: через сучасні технології, побутові прилади та освітлення цей ефект практично зник.

Чи можуть у Європі відмовитися від переведення годинників?

Ще у вересні 2018 року Європейська комісія запропонувала повністю припинити сезонне проведення годинників – і перед цим провели громадське опитування. За його результатами виявилося, що 84% учасників виступають за зупинку переведення годинників. Лише 16% хотіли б залишити чинну систему.

На підставі цього у Єврокомісії запропонували припинити сезонне переведення годинників, а також дозволити кожній країні визначити, на якому часі вона хоче лишитися – літньому чи зимовому. Але цей процес потрібно повністю скоординувати між країнами, аби не утворити хаос з часовими поясами.

У березні 2019 рок Європарламент підтримав припинення сезонного переведення годинників. Тоді запропонували, аби 2021 рік став останнім роком, коли у ЄС сезонно змінюють час. Водночас через неузгодженість між країнами щодо того, на якому саме часі залишитися, система досі працює.