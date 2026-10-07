Во многих странах мира перевод часов до сих пор происходит дважды в год, и эта система действует примерно в 60 государствах – в том числе в Северной Америке и Европе, сообщает 24 Канал.

Будет ли Европа переходить на зимнее время в 2026 году?

Европейские страны будут переходить на зимнее время в ночь с 24 на 25 октября. При этом стрелки часов будут переведены на час назад. Переход происходит одновременно по всемирному координированному времени, но местное время может отличаться в разных часовых поясах, Visit Ukraine.

Вот как будет происходить перевод часов в самых популярных среди украинцев странах:

Германия – в 03:00 часы переведут на 02:00;

Польша – в 03:00 часы переведут на стандартное время 02:00;

Франция – в ночь на 25 октября часы переведут с 03:00 на 02:00;

Чехия – часы переведут с 03:00 на 02:00;

Словакия – перевод часов состоится в 03:00, стрелки переведут на 02:00;

Румыния находится в одном часовом поясе с Украиной, поэтому часы переводятся в 04:00 на 03:00.

Румыния переводит часы в тот же момент, что и Германия, Франция или Польша, но по местному времени это выглядит так, будто на час позже.

Где в Европе не переводят часы?

На данный момент в Европе есть только одна страна, которая не переходит на летнее время, а значит, и не возвращает часы на стандартное время в октябре. Речь идет об Исландии – она весь год живет по единому часовому режиму – всемирному координированному времени UTC+0, без сезонных изменений.

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Отказ от перевода часов там связан прежде всего с практичностью и стабильностью повседневной жизни местных жителей. Эксперты отмечают, что реальная экономия энергии благодаря переводу часов в настоящее время минимальна: благодаря современным технологиям, бытовым приборам и освещению этот эффект практически исчез.

Могут ли в Европе отказаться от перевода часов?

Еще в сентябре 2018 года Европейская комиссия предложила полностью прекратить сезонный перевод часов – и перед этим провела общественный опрос. По его результатам выяснилось, что 84% участников выступают за отмену перевода часов. Лишь 16% хотели бы сохранить действующую систему.

На основании этого в Еврокомиссии предложили прекратить сезонный перевод часов, а также позволить каждой стране самостоятельно определять, на каком времени она хочет остаться – летнем или зимнем. Но этот процесс необходимо полностью скоординировать между странами, чтобы не создать хаос с часовыми поясами.

В марте 2019 года Европарламент поддержал отмену сезонного перевода часов. Тогда было предложено, чтобы 2021 год стал последним годом, когда в ЕС сезонно меняют время. В то же время из-за несогласованности между странами относительно того, на каком именно времени остаться, система до сих пор работает.