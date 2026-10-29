"Стає дедалі небезпечніше": блогерка розкрила схеми грабунку українців в Іспанії

Українка Поліна, що вже кілька років живе в Іспанії, поділилася, що жити в країні їй стає все небезпечніше. Адже раніше вона чула лише про крадіжки в Барселоні, але зараз кілька поширених схем дісталися вже й Валенсії.

Блогерка з України Поліна вже понад два роки живе в Іспанії, і вже не відчуває себе в безпеці на вулицях Валенсії. Вона радить остерігатися кількох популярних схем шахраїв, аби не залишитися в країні без речей.

Які схеми крадіжок використовують в Іспанії?

Одна з дуже популярних схем, які використовують, аби обікрасти людей – це коли до жертви наближаються дуже привітні люди та запитують адресу чи просять підказати напрямок. Поки людина відволікається, спільник шахрая користується можливістю вихопити телефон. Після цього обидва грабіжники тікають.

У дівчини біля нашого будинку ось так на самокаті зверху два чоловіки вихопили телефон просто з рук посеред білого дня,

– поділилася дівчина.

Іноді шахраї використовують й іншу схему: підходять з проханням підписати петицію. А через те, що зазвичай люди не читають весь текст, у ньому ховають, наприклад, зобов'язання заплатити 10 євро. Після цього шахраї вимагають платити цю суму та погрожують судами у разі відмови.

Українка розповіла про шахраїв в Іспанії: дивіться відео

Також можуть простягати квітку, браслет чи будь-який інший сувенір під виглядом безплатного подарунка. Але приймати їх точно не варто – після цього одразу ж вимагатимуть гроші.

Крадіжки на літніх терасах – це взагалі база. Якщо поклав телефон, чи сумку там, рюкзак біля себе – оце все у Валенсії просто крадуть,

– розповіла блогерка.

Також шахраї можуть обіцяти безплатний доступ до різних сервісів, але для цього потрібно залишити свою електронну пошту. Після того як людина погоджується на умови, з неї починають стягувати гроші щомісяця. А скасувати такі "підписки" згодом виявляється дуже складно.