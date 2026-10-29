"Становится все опаснее": блогерша раскрыла схемы грабежа украинцев в Испании

Блогерша из Украины Полина уже более двух лет живет в Испании и больше не чувствует себя в безопасности на улицах Валенсии. Она советует остерегаться нескольких распространенных мошеннических схем, чтобы не остаться в стране без вещей.

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Какие схемы краж используют в Испании?

Одна из очень популярных схем, которые используют, чтобы обокрасть людей, – это когда к жертве подходят очень приветливые люди и спрашивают адрес или просят подсказать направление. Пока человек отвлекается, сообщник мошенника пользуется возможностью выхватить телефон. После этого оба грабителя убегают.

У девушки возле нашего дома вот так на самокате сверху двое мужчин выхватили телефон прямо из рук среди бела дня– поделилась девушка.

Иногда мошенники используют и другую схему: подходят с просьбой подписать петицию. А поскольку обычно люди не читают весь текст, в нем скрывают, например, обязательство заплатить 10 евро. После этого мошенники требуют заплатить эту сумму и угрожают судами в случае отказа.

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Также могут протягивать цветок, браслет или любой другой сувенир под видом бесплатного подарка. Но принимать их точно не стоит – после этого сразу же будут требовать деньги.

Кражи на летних террасах – это вообще база. Если положил телефон или сумку там, рюкзак рядом с собой – все это в Валенсии просто крадут– рассказала блогерша.

Также мошенники могут обещать бесплатный доступ к различным сервисам, но для этого нужно оставить свой адрес электронной почты. После того как человек соглашается на условия, с него начинают взимать деньги каждый месяц. А отменить такие "подписки" впоследствии оказывается очень сложно.