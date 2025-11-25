Дорого, повно туристів і незадоволені місцеві: на цей курорт у 2026 році краще не їхати

Чимало людей мріють провести відпустку за кордоном – на пляжі біля теплого моря. Втім, я кілька напрямків, які краще наступного року пропустити, якщо не хочеться відпочивати "на головах" в інших людей.

Експерти з подорожей радять туристам переглянути свої плани на відпустки на наступний рік – і краще не купувати путівок на Канарські острови, повідомляє 24 Канал з посиланням на Express.

Цікаво 13 причин, чому вас можуть оштрафувати на пляжі в Іспанії: кожен турист має знати

Чому не варто їхати на Канарські острови у 2026 році?

Іспанський архіпелаг, що розташований біля північно-західного узбережжя Африки, сповнений популярними курортними місцями – Гран-Канарія, Тенерифе, Лансароте; ось тільки експерти з подорожей радять пропустити ці місця та обрати наступного року інші курорти.

Місцеві жителі цих островів вже зовсім не раді бачити туристів – їх стало настільки багато, що практично щороку відбуваються антитуристичні протести, які, втім, ніяк не впливають на те, що з кожним роком мандрівників стає лише більше.



Канарські острови краще не відвідувати наступного року / Фото Pexels

Канарські острови – заслужено одне з найпопулярніших міст відпочинку. Тільки 2025 року їх відвідали близько 7,8 мільйона людей – що досить неймовірно, враховуючи те, що на островах проживає всього 2,2 мільйона мешканців. А за рік аеропорти островів обслужили 27 мільйонів людей – і це вже на 5% більше, ніж торік, пише Travel off Path.

Популярність курортів зовсім не подобається місцевим – вони скаржаться, що туризм негативно впливає на їхнє життя. Жителі Тенерифе, наприклад, виходили на протести й вимагали у місцевої влади вжити заходів для контролю кількості мандрівників, а також просять туристів врахувати, що плани на відпустку можуть псувати життя людей на островах.

Одна з найбільших проблем на островах, що пов'язана з напливом людей – це рух транспорту. Поїздка, що раніше займала 40 хвилин, зараз може затягтися на понад годину в один бік. Окрім того, через популярність курорту, відпочинок на Канарських островах може обійтися в немалі гроші – тож краще обрати інший напрямок з меншою кількістю людей.

Що ще варто знати туристам?