Таїланд вже не такий популярний, як колись: туристи обирають дешевшу країну неподалік

Таїланд – це неймовірна країна для туризму, що відома красивою природою, прекрасними пляжами та глибокою культурою та історією. Втім, все більше туристів обирають інший пункт призначення, що нічим не гірший і навіть дешевший.

Популярність Таїланду для курортів та відпусток все ще залишається неймовірно високою – та все більше туристів шукають дешевших альтернатив. І одна країна з білосніжними пляжами та такою ж захопливою природою є зовсім неподалік, повідомляє 24 Канал з посиланням на Express.

Куди поїхати замість Таїланду?

Туристи завжди шукають нових вражень та відносно недорогих опцій – і одна несподівана країна, що досі була прихованою перлиною Азії, може запропонувати не гірший відпочинок. Таїланд популярний серед шукачів розкоші та туристів з рюкзаками – усіх, хто хоче побачити одні з найкрасивіших пляжів світу.

Втім, прямо поряд з Таїландом є ще одна країна, яку все більше мандрівників вважають гідною відвідування, і там доведеться витратити значно менше коштів, ніж у її популярнішого сусіда. Тож якщо хочеться скуштувати неймовірної їжі, насолодитися історією, культурою та природою, варто відвідати В'єтнам.



В'єтнам може вразити мандрівників ландшафтами / Фото Pexels

Ця країна може запропонувати не менше, ніж Таїланд, і він точно вважається значно дешевшою альтернативою. Там значно нижчі ціни на харчування, проживання та відвідування туристичних пам'яток. Втім, різниця у ціні – це далеко не єдина причина внести В'єтнам до свого списку подорожей.

Особливо радять мандрівники, що вже побували у цій неймовірній країні, відвідати острів Фукуок – білосніжні пляжі, мальовнича канатна дорога та історичні храми зможуть вразити навіть досвідчених туристів. Окрім того, у В'єтнамі є аж вісім об'єктів Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, пише Vietnam Travel.

