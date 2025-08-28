Тисячі учасників з усього світу зібралися в місті Буньоль в Іспанії, щоб взяти участь у культовому фестивалі "Томатіна". Протягом години вони брали участь у запеклій боротьбі, кидаючи один в одного перестиглими помідорами в пошуках азарту і насолоди.

Цьогоріч у ньому взяли участь 22 тисячі людей – подія транслювалася місцевим телебаченням, а туристи з усього світу приєдналися до веселощів. Як минуло шалене дійство розповідає 24 Канал з посиланням на АВС.

Що відомо про фестиваль Ла Томатіна? Цього року фестиваль Ла Томатіна відзначає своє 80-річчя, вперше він був започаткований у 1945 році як місцевий захід для дітей. За десятиліття дійство перетворилося на жваве видовище.



До слова, учасникам надають спеціально вирощені помідори, які не придатні для вживання в їжу. Ці томати не відповідають необхідним стандартам контролю якості для їстівності.



У проведенні заходу були перерви, зокрема, його двічі призупиняли через пандемію COVID-19. Однак, зараз він знову набирає популярності, приваблюючи відвідувачів з усього світу, щоб взяти участь у киданні помідорів.

Як пройшла битва помідорів у 2025-му?

Жителі та гості східноіспанського міста Буньоль взяли участь у жвавому киданні помідорів, яке тривало протягом години. Головна вулиця міста перетворилася на море червоного кольору, коли люди кидали й розтрощили 120 тонн перестиглих помідорів.



Фестиваль Ла Томатіна-2025 / Фото Alberto Saiz

Напередодні заходу міська влада вжила заходів обережності, накривши фасади будівель брезентом, щоб захистити їх від кольорового хаосу. Тоді як учасники виходили зі свята, облиті томатним м'якушем з ніг до голови.

Кожний предмет одягу та майже кожний сантиметр оголеної шкіри та волосся учасників перетворилися на кетчуп, багато хто був у білих сорочках, які швидко забарвилися у червоний колір. Гучна музика надала заходу атмосферу рейву,

– йдеться у повідомленні.

Як це було: дивіться відео

При цьому учасники фестивалю повинні дотримуватися ключового правила безпеки: кожен помідор має бути розчавлений перед киданням, щоб зменшити ризик травмування. Щоб ще більше підвищити безпеку під час жвавого заходу, багато відвідувачів обирають захисні окуляри та вушні затички.



Тисячі людей кидалися помідорами / Фото Alberto Saiz

В кінці фестивалю гарматний постріл сповістив учасників про кінець битви. Коли адреналін вичерпався, вони мали можливість скористатися загальними душовими кабінами, а робітники почали змивати вулиці від багряної рідини.

