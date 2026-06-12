Латвія різко змінює правила для іноземців: що тепер чекає на мігрантів

Сейм Латвії ухвалив у третьому, остаточному читанні новий закон про імміграцію, який передбачає суттєве посилення правил в'їзду, перебування та працевлаштування громадян країн, що не входять до Європейського Союзу.

Влада країни пояснює зміни необхідністю підвищити рівень безпеки та зробити міграційну систему більш прозорою. Про це повідомляє латвійський суспільний мовник LSM.

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Що планують змінити?

За ухвалення документа проголосували 65 депутатів, проти виступили 17 парламентарів. Новий закон має замінити чинне регулювання та створити оновлену систему, яка охоплюватиме:

питання в'їзду до країни,

легального перебування,

працевлаштування,

інтеграції іноземців,

а також процедури повернення осіб, які втратили право на проживання.

У Сеймі наголошують, що однією з головних цілей реформи є боротьба з фіктивною імміграцією та нелегальним працевлаштуванням. Голова парламентської комісії з питань оборони, внутрішніх справ та запобігання корупції Раймонд Бергманіс заявив, що нові правила стануть "важливим кроком до формування безпечнішої та прозорішої міграційної політики".



Сейм Латвії посилив міграційне законодавство / Фото Unsplash

До чого слід бути готовим?

Однією з ключових змін стане посилення контролю на зовнішніх кордонах ЄС. Закон передбачає додатковий скринінг громадян третіх країн, а також застосування нових процедур повернення відповідно до норм Європейського Союзу.

Крім того, Латвія планує активніше використовувати біометричні дані та обмін інформацією з європейськими базами даних. На думку авторів закону, це допоможе ефективніше встановлювати особи іноземців та підвищити рівень громадської безпеки. Зміни торкнуться і процедури отримання віз та посвідок на проживання.

Документ уточнює терміни розгляду заяв, а також розширює перелік підстав для відмови у видачі або анулювання документів у випадках, коли особа може становити загрозу громадському порядку чи безпеці держави.

Посилиться контроль ще до моменту в'їзду до країни. Відтепер заявники повинні будуть надавати більш детальну інформацію про:

мету своєї поїздки,

джерела фінансування,

умови майбутнього перебування в Латвії.

Окремий блок нововведень стосується інтеграції іноземців. Закон передбачає програми ранньої адаптації, а також висуває вимоги щодо знання латиської мови для окремих категорій мігрантів. Також влада планує посилити нагляд за працевлаштуванням і навчанням громадян третіх країн.

Більшу відповідальність нестимуть роботодавці та освітні установи, які приймають іноземців. Таким чином у Латвії сподіваються запобігти випадкам фіктивного працевлаштування та використання навчання як способу легалізації перебування в країні.