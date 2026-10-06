Лікарняні у Польщі не нескінченні: скільки днів працівник може хворіти, щоб його не звільнили

Якщо працівник має серйозну хворобу, то він буде відсутній на роботі протягом тривалого часу. Але, виявляється, у Польщі є ліміт кількості днів, коли людина може бути на лікарняному.

У Польщі існує максимальний термін, протягом якого працівнику можна виплачувати допомогу по хворобі. Цей період дещо збільшується для вагітних та хворих на туберкульоз, пише InPoland.

Скільки може тривати лікарняний у Польщі?

У Польщі максимальна довжина лікарняного, під час якого працівникові виплачуватимуть кошти, становить 182 дні. При цьому у кількох випадках термін збільшується до 270 днів – якщо мовиться про вагітних жінок чи людей, хворих на туберкульоз.

Послідовні лікарняні листки враховуються в ліміт – за умови, що інтервал між ними не перевищує 60 днів. І не має значення, чи наступний лікарняний лист видається за ту саму хворобу, що попередній, чи за іншу.

У випадку, якщо працівник влаштований за трудовим договором, лише частина лікарняного покривається роботодавцем: працівникам до 50 років працедавець має оплачувати перші 33 дні лікарняного, а працівникам, старшим за 50 років – лише перші 14 днів.

А вже після 182 днів хвороби працівник втрачає право на отримання лікарняних. Якщо на цей момент він досі не може працювати, можна звернутися до ZUS, аби оформити допомогу по реабілітації. Ця допомога надається у випадку, якщо подальше лікування або ж реабілітація можуть відновити працездатність. Отримувати цю допомогу можна протягом всього 12 місяців.

Протягом перших 90 днів допомога по реабілітації становить приблизно 90% від бази для нарахування допомоги у зв'язку з хворобою. Втім, потім вона стає трохи меншою й опускається до 70%. Але під час вагітності розмір цієї допомоги становить 100%.

Для того, аби отримувати реабілітаційну допомогу, заяву потрібно подати до того, як закінчиться період виплати лікарняних. Тоді в ZUS оцінять стан здоров'я людини та ухвалять відповідне рішення.

Але тривала хвороба не дає роботодавцю права негайно звільнити працівника. Протягом певного періоду людина захищена законом – і тривалість залежить також від стажу роботи у працедавця.

Якщо людина працює менше шести місяців, розірвати договір можна після понад трьох місяців непрацездатності. А ось для людей, що працюють понад пів року, захист триватиме 182 дні, а також перші три місяці, поки отримується допомога по реабілітації.