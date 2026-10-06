В Польше установлен максимальный срок, в течение которого работнику может выплачиваться пособие по болезни. Этот срок несколько увеличивается для беременных и больных туберкулезом, пишет InPoland.

Сколько может длиться больничный в Польше?

В Польше максимальная продолжительность больничного, в течение которого работнику будут выплачивать пособие, составляет 182 дня. При этом в некоторых случаях срок увеличивается до 270 дней – если речь идет о беременных женщинах или людях, больных туберкулезом.

Последовательные больничные листы учитываются в лимите – при условии, что интервал между ними не превышает 60 дней. И не имеет значения, выдается ли следующий больничный лист по той же болезни, что и предыдущий, или по другой.

В случае, если работник трудоустроен по трудовому договору, только часть больничного покрывается работодателем: работникам до 50 лет работодатель должен оплачивать первые 33 дня больничного, а работникам старше 50 лет – только первые 14 дней.

А уже после 182 дней болезни работник теряет право на получение больничных. Если на этот момент он до сих пор не может работать, можно обратиться в ZUS, чтобы оформить пособие по реабилитации. Это пособие предоставляется в случае, если дальнейшее лечение или реабилитация могут восстановить трудоспособность. Получать это пособие можно в течение всего 12 месяцев.

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В течение первых 90 дней пособие по реабилитации составляет примерно 90% от базы для начисления пособия по болезни. Однако затем оно становится немного меньше и снижается до 70%. Но во время беременности размер этого пособия составляет 100%.

Для того чтобы получать реабилитационное пособие, заявление нужно подать до того, как закончится период выплаты больничных. Тогда в ZUS оценят состояние здоровья человека и примут соответствующее решение.

Однако длительная болезнь не дает работодателю права немедленно уволить работника. В течение определенного периода человек защищен законом – и продолжительность этой защиты зависит также от стажа работы у данного работодателя.

Если человек работает менее шести месяцев, расторгнуть договор можно после более чем трех месяцев нетрудоспособности. А вот для людей, работающих более полугода, защита продлится 182 дня, а также первые три месяца, пока получается пособие по реабилитации.