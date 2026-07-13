Масштабна пожежа підібралася до Парижа: близько 1000 людей евакуювали

Приблизно тисячу місцевих мешканців та туристів довелося вивозити з району міста Фонтебло, що південніше від Парижа, через серйозну лісову пожежу.

Найбільше постраждало містечко Ле-Водуе, що розташоване за 60 кілометрів від Парижа. Там довелося евакуювати половину мешканців комуни – а все через лісову пожежу небачених масштабів, що охопила знаменитий ліс Фонтебло, пише BFMTV.

Наскільки серйозна лісова пожежа у Франції?

Мер містечка Ле-Водуе заявив, що пожежа, яка охопила ліси навколо, виглядає наче "стіна вогню" та дуже швидко насувається – і вона вже дісталася перших помешкань. Почалася вона біля Фонтебло ввечері у неділю та за ніч розширилася удвічі, сягнувши площі понад 800 гектарів.

Пожежники прогнозують, що ця цифра лише збільшиться, і невдовзі вогонь охопить 1000 гектарів землі. На місці вже працюють приблизно 400 вогнеборців зі спеціальною технікою.

Та пожежа у Фонтебло – лише одна з багатьох, що розгорілася у Франції останніми днями. Спричиняє їх екстремальна спека, що вкотре накрила країну, а також посуха. Очікується, що й 13 липня, у понеділок, на більшості території країни зберігатиметься "червоний" рівень попередження.

Через пожежу довелося не лише евакуювати тисячу людей, але й зупинити залізничний рух на швидкісній південно-східній лінії до Ліонського вокзалу. Також довелося повністю закрити автодорогу А6 на південь від Парижа.

Лісова пожежа біля Парижа у Франції: дивіться відео

Firefighters worked to contain a blaze that spread into the Fontainebleau forest, prompting a full closure of the A6 motorway south of Paris pic.twitter.com/yTlPPTdhOi — Reuters (@Reuters) July 13, 2026

Що відомо про спеку у Франції?

Аномальні температури у Франції почали фіксувати ще у травні, але їхній пік припав на кінець червня – тоді в країні температура подекуди досягала понад 40 градусів. Черговий період екстремальної спеки почався 4 липня та триває досі.

Нещодавно через високу температуру повітря довелося призупинити роботу трьох ядерних реакторів у країні – а ще 8 працюють зі зниженою потужністю. Вдалися до такого кроку через те, що охолодження реакторів може надто сильно підняти температуру річок неподалік.