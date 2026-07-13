Больше всего пострадал городок Ле-Водуэ, расположенный в 60 километрах от Парижа. Там пришлось эвакуировать половину жителей коммуны – и все из-за лесного пожара невиданных масштабов, охватившего знаменитый лес Фонтебло, пишет BFMTV.

Насколько серьезен лесной пожар во Франции?

Мэр городка Ле-Водуэ заявил, что пожар, охвативший окружающие леса, выглядит как "стена огня" и очень быстро надвигается – и он уже достиг первых домов. Пожар начался возле Фонтебло вечером в воскресенье и за ночь удвоился в размерах, охватив площадь более 800 гектаров.

Пожарные прогнозируют, что эта цифра только увеличится, и вскоре огонь охватит 1000 гектаров земли. На месте уже работают около 400 пожарных со специальной техникой.

Но пожар в Фонтебло – лишь один из многих, разгоревшихся во Франции в последние дни. Причиной их служит экстремальная жара, в очередной раз охватившая страну, а также засуха. Ожидается, что и 13 июля, в понедельник, на большей части территории страны будет сохраняться "красный" уровень предупреждения.

Из-за пожара пришлось не только эвакуировать тысячу человек, но и остановить железнодорожное движение на скоростной юго-восточной линии до Лионского вокзала. Также пришлось полностью закрыть автодорогу А6 к югу от Парижа.

Лесной пожар под Парижем во Франции: смотрите видео

Что известно о жаре во Франции?

Аномальные температуры во Франции начали фиксировать еще в мае, но их пик пришелся на конец июня – тогда в стране температура местами достигала более 40 градусов. Очередной период экстремальной жары начался 4 июля и продолжается до сих пор.

Недавно из-за высокой температуры воздуха пришлось приостановить работу трех атомных реакторов в стране – а еще 8 работают с пониженной мощностью. К такому шагу прибегли из-за того, что охлаждение реакторов может слишком сильно повысить температуру близлежащих рек.