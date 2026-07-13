Решение о приостановке работы трех ядерных реакторов приняла государственная энергетическая компания EDF после того, как температура воздуха резко возросла. В воскресенье в стране пришлось объявить самый высокий, красный уровень погодной опасности, пишет Le Figaro.

Почему во Франции остановили ядерные реакторы?

12 июля уже в 37 департаментах страны пришлось объявить о самом серьезном уровне погодной опасности. Пришлось остановить три ядерных реактора, в то время как еще 8 сейчас работают с пониженной мощностью.

На данный момент уже остановлены реакторы на АЭС Гольфеш на реке Гаронна, Бюже на реке Рона и Шоо на реке Маас. Такие ограничения пришлось ввести из-за того, что вода из рек используется для охлаждения реакторов, а очень высокая температура может привести к перегреву воды в водоемах.

Французское управление по ядерной безопасности и радиационной защите устанавливает для каждой атомной станции максимально допустимую температуру воды, которая может возвращаться в реки после охлаждения реакторов. И если из-за жары эти показатели превышаются, то операторы обязаны либо полностью останавливать производство, либо сокращать его.

Сейчас во Франции эксплуатируются 58 ядерных реакторов – и они обеспечивают примерно 70% производства электроэнергии страны. И практически все они расположены либо у моря, либо у рек.

Волна жары во Франции началась 4 июля и продолжается до сих пор. В июне, когда предыдущая волна высоких температур охватила страну, EDF также пришлось остановить три реактора по тем же причинам.