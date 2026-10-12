Літак терміново приземлився після пожежі в салоні: пасажирів попереджають про серйозну помилку

У неділю, 11 жовтня, на літаку, що прямував з Делі до Ченнаї, загорівся повербанк, що належав одному з пасажирів. Через задимлення в салоні рейс довелося перенаправити до Хайдарабаду.

Пілотам літака в Індії довелося терміново змінювати курс судна після того, як у салоні трапилася несподівана пожежа: задимів повербанк одного з пасажирів, пише PTC News.

Чому загорівся повербанк?

Авіакомпанія IndiGo, якій належить літак, організувала альтернативний літак для того, аби доставити пасажирів у Ченнаї після несподіваного приземлення в іншому місці. В авіакомпанії також вибачилися за незручності та зауважили, що вживають заходів, аби мінімізувати перешкоди для пасажирів.

Також там зауважили, що безпека і пасажирів, і екіпажу є пріоритетом – тож саме тому рейс був змушений змінити запланований маршрут, а літак приземлився в Хайдарабаді.

За політикою індійської авіакомпанії, пасажири можуть мати при собі тільки два пристрої з запасними літій-іонними акумуляторами, включно з портативними зарядними приладами.

У літаку загорівся повербанк: дивіться відео

WATCH: Powerbank fire breaks out in the overhead luggage compartment on an IndiGo flight on Sunday. The aircraft was diverted to Hyderabad, where it landed safely. https://t.co/G9JevuFVPp — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) October 11, 2026

Які повербанки не можна брати на літак?

У авіакомпаній є кілька правил щодо перевезення повербанків. Перше правило просте – їх завжди потрібно везти у ручній поклажі, а не у зареєстрованому багажі. Робиться це саме на випадок подібних ситуацій, коли повербанк починає диміти чи загоряється.

Якщо він у салоні, тоді екіпаж може оперативно зреагувати та згасити пожежу. А ось у випадку, якщо повербанк у багажному відділенні, виявити пожежу вчасно може не вдатися.

Окрім того, майже всі авіакомпанії – зокрема й IndiGo – мають правило щодо максимальної місткості літій-іонних акумуляторів. Вона не має бути вищою за 100 Вт·год. Акумулятор такою місткістю еквівалентний приблизно 27 000 мА·год.

Але можна везти батареї місткістю від 100 до 160 Вт·год (не більше, ніж 2 штуки) – але лише у випадку, якщо вони призначені для портативних медичних пристроїв. У такому випадку пасажири повинні отримати дозвіл від авіакомпанії на перевезення таких батарей.

Дуже важливим є і заводське маркування. Якщо повербанк старий, і маркування стерлося, або ж пристрій від початку не містив чітких позначок, його можуть не дозволити перевозити. Служба безпеки аеропорту має чітко бачити заводський друк, де вказані значення у Вт·год та мА·год.