Пилотам самолета в Индии пришлось срочно изменить курс после того, как в салоне произошел внезапный пожар: загорелся внешний аккумулятор одного из пассажиров, пишет PTC News.

Почему загорелся внешний аккумулятор?

Авиакомпания IndiGo, которой принадлежит самолет, организовала альтернативный самолет, чтобы доставить пассажиров в Ченнаи после внеплановой посадки в другом месте. В авиакомпании также извинились за неудобства и отметили, что принимают меры, чтобы свести к минимуму неудобства для пассажиров.

Также там отметили, что безопасность как пассажиров, так и экипажа является приоритетом – именно поэтому рейс был вынужден был изменить запланированный маршрут, а самолет приземлился в Хайдарабаде.

Согласно политике индийской авиакомпании, пассажиры могут иметь при себе только два устройства с запасными литий-ионными аккумуляторами, включая портативные зарядные устройства.

В самолете загорелся внешний аккумулятор: смотрите видео

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Какие внешние аккумуляторы нельзя брать в самолет?

У авиакомпаний есть несколько правил по перевозке внешних аккумуляторов. Первое правило простое – их всегда нужно перевозить в ручной клади, а не в зарегистрированном багаже. Делается это именно на случай подобных ситуаций, когда внешний аккумулятор начинает дымиться или загорается.

Если он находится в салоне, экипаж сможет оперативно отреагировать и потушить пожар. А вот если powerbank находится в багажном отсеке, вовремя обнаружить пожар может не получиться.

Кроме того, почти все авиакомпании – в том числе и IndiGo – имеют правило относительно максимальной емкости литий-ионных аккумуляторов. Она не должна превышать 100 Вт·ч. Аккумулятор такой емкости эквивалентен примерно 27 000 мА·ч.

Однако можно перевозить аккумуляторы емкостью от 100 до 160 Вт·ч (не более двух штук) – но только в том случае, если они предназначены для портативных медицинских устройств. В таком случае пассажиры должны получить разрешение от авиакомпании на перевозку таких батарей.

Очень важна и заводская маркировка. Если внешний аккумулятор старый и маркировка стерлась, или же устройство изначально не имело четких обозначений, его могут не разрешить перевозить. Служба безопасности аэропорта должна четко видеть заводскую маркировку, где указаны значения в Вт·ч и мА·ч.