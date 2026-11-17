У Литві заявили, що більше не планують приймати мігрантів згідно з механізмом солідарності, що передбачений Міграційним пактом ЄС.

Замість приймання біженців у Литві хочуть сплачувати фінансовий внесок, але його розмір досі не відомий. Окрім того, рішення ще має спершу отримати підтримку уряду країни, пише LRT.

Чому Литва більше не прийматиме мігрантів за квотами ЄС?

Про рішення Литви щодо приймання мігрантів повідомив міністр внутрішніх справ країні Мартінс Кателінас.

Я хочу оголосити, що комісія схвалила мою пропозицію щодо більшого внеску до фонду,

– заявив він.

Також міністр наголосив, що мовиться про те, аби країна більше не приймала "жодного мігранта".

Зараз механізм солідарності ЄС вимагає в держав-членів розділяти відповідальність за мігрантів, що прибувають до країн, які слугують їхнім першим пунктом в'їзду до блоку. Але країни можуть обирати, чи приймати переміщених осіб, чи робити замість цього фінансові внески.

Ще в грудні минулого року уряд Литви постановив, що прийме тільки половину своїх розподілених мігрантів, а ось за решту сплатить фінансовий внесок. У травні Литва вирішила прийняти 58 мігрантів з Кіпру та сплатити 1,4 мільйона євро.

Та за словами Кателінаса, досі незрозуміло, скільки саме доведеться платити Литві, якщо вона вирішить не приймати більше жодного мігранта.

Важливо Пакт ЄС про міграцію та притулок потрібний для того, аби створити спільну систему управління міграцією та розподілити відповідальність між державами-членами. Зокрема це має послабити тиск на країни, до яких приїздить найбільше мігрантів.