У Туреччині спалахнули лісові пожежі в районах Анталії, Аланії та Муглі.Через сильний вітер вогонь швидко поширюється, під загрозою опинилися готелі курортного регіону та житлові райони.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на турецький телеканал NTV.

До теми Туреччину сколихнули нові землетруси: поштовхи відчували навіть у Стамбулі

Що відомо про лісові пожежі у Туреччині?

Увечері 18 – 19 вересня в турецьких провінціях Анталія та Мугла спалахнули масштабні лісові пожежі. Наразі боротьбу з вогнем ведуть сотні рятувальників, також залучено десятки одиниць техніки, літаки та гелікоптери.

Літаки та гелікоптери гасять лісові пожежі у Туреччині / Фото NTV

У районі Аксу, що в Анталії, вогонь із лісистої місцевості швидко поширився до теплиць і готелів. Евакуювали два готелі, а також 218 будинків у селах Аккепрю, Сазак та Пинар.

Загалом у безпечні зони вивели 582 людей. Внаслідок пожежі пошкоджено склади та сараї, загинуло 10 голів худоби.

Губернатор Анталії Хулусі Шахін повідомив, що займання сталося через загоряння сухого очерету біля струмка, однак вогонь вдалось оточити й узяти під контроль.

Сильна пожежа шириться Анталією / Відео з акаунту @WeatherMonitors у соцмережі Х

У Аланії в районах Алієфенді, Каргиджак та Іспатлі пожежі пошкодили близько 400 гектарів угідь та кілька будівель, але 19 вересня їх локалізували. Евакуйовані жителі повернулися додому.

У районі Кунду (Анталія) 19 вересня виникла нова пожежа. Через сильний вітер полум'я швидко поширилося на територію одного з готелів, охопивши бари та технічні приміщення. Гостей тимчасово евакуювали на поле для гольфу, але згодом їм дозволили повернутися до номерів.

Пожежа у районі Кунду / Відео з акаунту @volcaholic1 у соцмережі Х

У районі Яйлаконак вогонь через сильний вітер дістався до Шихлара. Частину населення евакуювали, одна людина постраждала від диму. На місці працюють пожежники, рятувальники та місцеві команди.

У Муглі в районах Кейджегіза та Бозбуруна з вогнем боролися з повітря та землі за допомогою 10 літаків і 14 гелікоптерів. Пожежу локалізували, тривають роботи з охолодження.

Масштабний вогонь охопив Кейджегіз / Відео з акаунту @volcaholic1 у соцмережі Х

Міністр сільського господарства та лісового господарства Ібрагім Юмаклі заявив, що пожежі в Аланії та Муглі значною мірою взяті під контроль, а у Яйлаконаку їхня інтенсивність зменшилася.

Де ще фіксували масштабні пожежі останнім часом?