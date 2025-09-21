В Турции бушуют сильные лесные пожары: под угрозой гостиницы и дома в Анталии и Мугли
- В Турции лесные пожары угрожают отелям и жилым районам в Анталии и Мугли, эвакуированы 582 человека, уничтожены склады и погибло 10 голов скота.
- Пожары в Алании и Мугли взяты под контроль, но в районе Кунду огонь распространился на территорию отеля, эвакуированы гости, а в Яйлаконаку огонь добрался до Шихлара, часть населения эвакуированы.
В Турции вспыхнули лесные пожары в районах Анталии, Алании и Мугли. Из-за сильного ветра огонь быстро распространяется, под угрозой оказались отели курортного региона и жилые районы.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на турецкий телеканал NTV.
Что известно о лесных пожарах в Турции?
Вечером 18 – 19 сентября в турецких провинциях Анталия и Мугла вспыхнули масштабные лесные пожары. Сейчас борьбу с огнем ведут сотни спасателей, также привлечены десятки единиц техники, самолеты и вертолеты.
Самолеты и вертолеты тушат лесные пожары в Турции / Фото NTV
В районе Аксу, что в Анталии, огонь из лесистой местности быстро распространился до теплиц и отелей. Эвакуировали два отеля, а также 218 домов в селах Аккепрю, Сазак и Пинар.
Всего в безопасные зоны вывели 582 человека. В результате пожара повреждены склады и сараи, погибло 10 голов скота.
Губернатор Анталии Хулуси Шахин сообщил, что возгорание произошло из-за возгорания сухого камыша у ручья, однако огонь удалось окружить и взять под контроль.
Сильный пожар распространяется по Анталии / Видео с аккаунта @WeatherMonitors в соцсети Х
У Алании в районах Алиефенди, Каргиджак и Испатли пожары повредили около 400 гектаров угодий и несколько зданий, но 19 сентября их локализовали. Эвакуированные жители вернулись домой.
В районе Кунду (Анталия) 19 сентября возник новый пожар. Из-за сильного ветра пламя быстро распространилось на территорию одного из отелей, охватив бары и технические помещения. Гостей временно эвакуировали на поле для гольфа, но впоследствии им разрешили вернуться в номера.
Пожар в районе Кунду / Видео с аккаунта @volcaholic1 в соцсети Х
В районе Яйлаконак огонь из-за сильного ветра добрался до Шихлара. Часть населения эвакуировали, один человек пострадал от дыма. На месте работают пожарные, спасатели и местные команды.
У Мугли в районах Кейджегиза и Бозбуруна с огнем боролись с воздуха и земли с помощью 10 самолетов и 14 вертолетов. Пожар локализовали, продолжаются работы по охлаждению.
Масштабный огонь охватил Кейджегиз / Видео с аккаунта @volcaholic1 в соцсети Х
Министр сельского хозяйства и лесного хозяйства Ибрагим Юмакли заявил, что пожары в Алании и Мугли в значительной степени взяты под контроль, а в Яйлаконаке их интенсивность уменьшилась.
Где еще фиксировали масштабные пожары в последнее время?
Масштабные пожары 6 сентября охватили Португалию. В городе Сей около 600 пожарных пытались обуздать огонь, власти перекрыли несколько дорог в этом районе. Правоохранители не исключают возможность поджога, который спровоцировал возгорание.
Тогда же лесные пожары вспыхнули в Испании. Власти приняли меры предосторожности, закрыв небольшое село Кастромиль на северо-западе страны, там ранее уже фиксировали возгорания.
Также в августе лесной пожар в Канаде охватил гору Андервуд, дым заполонил небо. Размер возгорания был эквивалентен размеру Республики Панама.