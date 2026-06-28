"Я вірила": українка розвінчала 5 популярних міфів про Іспанію

Українка Поліна живе в Іспанії вже понад два роки, і вона зізналася, що перед переїздом до країни вірила у чимало прикрих стереотипів та міфів про країну – і кілька з них вона розвіяла.

Для багатьох людей життя в Іспанії видається казкою, тим часом як інші вбачають у ньому одні недоліки порівняно з іншими європейськими країнами. Тож блогерка розповіла, що з її уявлень до переїзду виявилося правдою, а що ні.

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Які факти про Іспанію насправді неправдиві?

Перше, у що вірила дівчина – це в те, що в Іспанії і справді не можна поїхати у відпустку, аби не повернутися в "окуповане" житло.

Чесно, цими окупасами лякали всі, звідусіль, але виявилося все не так страшно. Так, дійсно, є таке явище, але воно доволі рідкісне і залежить від багатьох обставин,

– поділилася українка.

Ще один міф, про який вона чула ще до того, як наважилася на переїзд до країни – це летючі таргани. І це і правда, і ні водночас. Таргани справді є, і в містах їх чимало – окрім того, вони вміють літати.

Та дівчина зауважила, що вони її "бояться більше, ніж я їх", тож вона взагалі на них не зважає.

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Часто розповідають також і про зими в Іспанії – вони м'які, але через відсутність у будинках опалення на вулиці часто тепліше, ніж в приміщенні. Таке й справді трапляється, але в усіх сучасних будинках такої проблеми немає.

А ось людей, що прагнуть їхати в Іспанію через невисокі ціни, блогерка розчарувала – країна зовсім не така дешева, як про неї розповідають.

Може, в якихось невеликих містах – так, але в таких як Валенсія, Мадрид та Барселона – ні. Це дуже дорогі міста, і тепер тут і квартира, і харчування, і кафе, і все-все-все обходиться доволі дорого,

– додала дівчина.

Також українка вірила, що жити біля моря в Іспанії – це ідеально. І вона й досі так вважає, але зіштовхнулася з неприємним мінусом: більшість людей приїздять у Валенсію на відпочинок, а їй доводиться працювати.