Для многих людей жизнь в Испании кажется сказкой, в то время как другие видят в ней одни недостатки по сравнению с другими европейскими странами. Поэтому блогерша рассказала, что из её представлений до переезда оказалось правдой, а что — нет.

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Какие факты об Испании на самом деле не соответствуют действительности?

Первое, во что верила девушка, — это то, что в Испании действительно нельзя уехать в отпуск, чтобы не вернуться в "оккупированное" жилье.

Честно говоря, этими "оккупациями" пугали все и везде, но оказалось, что всё не так страшно. Да, действительно, такое явление существует, но оно довольно редкое и зависит от многих обстоятельств,

– поделилась украинка.

Еще один миф, о котором она слышала еще до того, как решилась на переезд в эту страну, — это летающие тараканы. И это и правда, и нет одновременно. Тараканы действительно есть, и в городах их немало — к тому же они умеют летать.

Но девушка заметила, что они её "боятся больше, чем я их", поэтому она вообще на них не обращает внимания.

Украинка развенчала мифы об Испании: смотрите видео

Часто рассказывают также и о зимах в Испании — они мягкие, но из-за отсутствия в домах отопления на улице часто теплее, чем в помещении. Такое действительно бывает, но во всех современных домах такой проблемы нет.

А вот тех, кто хочет поехать в Испанию из-за невысоких цен, блогер разочаровала — страна вовсе не такая дешевая, как о ней говорят.

Может, в каких-то небольших городах — да, но в таких, как Валенсия, Мадрид и Барселона, — нет. Это очень дорогие города, и теперь здесь и квартира, и питание, и кафе, и всё-всё-всё обходится довольно дорого,

– добавила девушка.

Также украинка верила, что жить у моря в Испании — это идеально. И она до сих пор так считает, но столкнулась с неприятным минусом: большинство людей приезжают в Валенсию на отдых, а ей приходится работать.