Новые ограничения для российских военных, участвовавших в войне против Украины, — это часть предложенного 21-го пакета санкций против России. Введение новых запретов планируется обсудить 26 июня, но две страны не хотят поддерживать это предложение, пишет Bloomberg.

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Почему Франция и Италия выступают против запрета на въезд для россиян?

Рим и Париж, по данным источников издания, не против запрета на въезд для бывших российских военных. Впрочем, там опасаются, что это решение откроет путь к полному запрету на въезд россиян.

Кроме того, обе страны утверждают, что этот вопрос лучше решать с помощью визовой политики, а не санкций. Также Италия и Франция опасаются, что запрет на въезд бывших российских боевиков оставит государствам-членам право решать, кто воевал, а кто нет — а на практике реализовать этот механизм совсем непросто.

Как в ЕС планируют проверять участников войны со стороны РФ?

Согласно источникам DW, обсуждать будут, скорее всего, не создание санкционного списка для миллионов россиян, воевавших в Украине, а проверку при подаче заявления на визу.

В то же время для многих стран ЕС ключевым вопросом останется сам механизм применения запрета — пока только обсуждают, как именно государства смогут достоверно установить факт службы человека в российских вооруженных силах.

Один из европейских дипломатов признал, что сделать это может быть непросто.

Реализация будет сложной, но политически это имеет смысл. Почему мы должны разрешать въезд в ЕС россиянам, которые убивают украинцев?

– отметил он.

Однако, по словам дипломата, пока неизвестно, каким будет окончательное решение ЕС.