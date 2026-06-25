Как сообщается на официальном государственном портале правительства Чехии, документ был принят 24 июня и ещё должен пройти второе и третье чтение, рассмотрение в Сенате и подписание президентом. В случае окончательного одобрения новые нормы могут вступить в силу с января 2027 года.

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Что предусматривают изменения?

Одним из ключевых изменений станет пересмотр критериев получения гуманитарной помощи. Согласно предложениям, претендовать на выплаты смогут только те украинцы, которые:

официально работают,

имеют статус предпринимателя,

стоят на учете в службе занятости.

Также предусмотрено требование фактического пребывания в Чехии не менее 16 дней в месяц для отдельных категорий получателей помощи.

За что могут лишить статуса временной защиты?

Отдельно прописаны основания для утраты или отмены статуса временной защиты. Среди них:

длительное отсутствие в стране (более 30 дней за пределами Шенгенской зоны),

совершение тяжкого уголовного преступления или принятие решения об административном выдворении.



Для украинцев готовятся изменения в ЕС / Фото Unsplash

Изменения коснутся и украинских автомобилистов, которые пользуются транспортом в Чехии. Законопроект предусматривает обязательную регистрацию автомобилей в чешском реестре с заменой украинских номерных знаков на местные. Также транспортные средства должны будут проходить регулярные технические осмотры на тех же условиях, что и чешские автомобили.

Введение новых правил планируется поэтапно:

в 2027 году должна начаться обязательная регистрация,

а с 2028 года — фактический запрет на использование украинских номеров на территории страны.

За нарушение предусмотрены штрафы до 30 тысяч чешских крон (около 1 240 евро) и запрет на дальнейшую эксплуатацию автомобиля.

Сколько украинцев находится в Чехии?

По данным Министерства внутренних дел Чехии, по состоянию на конец апреля 2026 года в стране было зарегистрировано более 384 тысяч украинцев, получивших временную защиту. Среди них — около 155 тысяч женщин, 127 тысяч мужчин трудоспособного возраста, более 84 тысяч детей и примерно 17 тысяч пожилых людей. При этом социальные выплаты в марте получали около 90 тысяч человек.

Ранее мы писали, что Европа "закручивает гайки" украинским беженцам. Например, украинцам в Польше отказывают в статусе UKR. Это вызывает беспокойство не только у самих украинцев, но и у польских работодателей.