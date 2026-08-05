Іспанія просить ЄС не звинувачувати Марокко за прорив мігрантів: в чому причина

Після прориву мігрантів з Марокко до іспанського анклаву Сеути 30 липня Іспанія офіційно звернулася до урядів інших європейських держав. Країна попросила не критикувати публічно Марокко за його роль у міграційній кризі.

Прорив нелегальних мігрантів до Іспанії дуже швидко перетворився на справжню міграційну кризу для країни: за 30 – 31 липня близько 60 000 молодих людей прорвалися через кордон, або ж потрапили до Іспанії вплав. Зараз майже всі з них вже повернулися на батьківщину. Втім, Euroactiv від джерел дізнався, що Іспанія просить не критикувати Марокко.

Чому Іспанія просить не критикувати Марокко за прорив мігрантів?

Мадрид висловив до урядів інших європейських країн прохання утриматися від будь-яких негативних висловлювань щодо Марокко під час зустрічі міністрів внутрішніх справ 4 серпня, у вівторок. У ході цієї зустрічі чимало з них ставили питання щодо того, як взагалі десятки тисяч людей змогли потрапити на територію Іспанії за такий короткий час.

На питання про те, хто ж винен у спричинені кризи, міністр внутрішніх справ Іспанії Фернандо Гранде-Марласка зауважив, що "необов'язково має бути хтось, кого можна звинуватити". Але окрім завуальованої згадки від міністра оборони Іспанії, загалом країна утрималася від публічної критики Рабату.

Звернення Іспанії лише підтверджує небажання ЄС налаштовувати проти себе ключового партнера, що й надалі відіграватиме вирішальну роль у регулювання міграційних потоків до Європи. Окрім того, Марокко також давно є союзником Європейського Союзу у боротьбі з тероризмом та обміні розвідданими.

Тим часом джерело в уряді однієї з західних країн повідомило виданню, мовляв, Марокко закрив очі на мігрантів, що проривалися до Сеути – і що цей інцидент нібито мав стати політичним попередженням для Мадрида.

Особливо ситуацію підкріпили поширені у соцмережах твердження, нібито рішення Верховного суду Іспанії забороняє місцевій владі повернення нелегальних мігрантів, що прибули до Сеути та Мелільї.

Як на мігрантів у Сеуті відреагували у Європі?

Фрідріх Мерц, канцлер Німеччини, відкрито закликав Марокко вжити відповідних заходів та прийняти назад своїх громадян – але інші лідери ЄС утрималися від натяків на відповідальність королівства.

Водночас ЗМІ та аналітики вважають, що такий масштабний перетин кордону не міг відбутися без принаймні часткового послаблення зазвичай досить суворого прикордонного контролю.

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що мігрантів не слід використовувати як засіб тиску на ЄС – але водночас прямо не згадала про Марокко. Вона також наголосила, що готова надати країна додаткову фінансову підтримку, адже Європейська комісія розглядає можливість поглиблення зв'язків Брюсселя з Рабатом.