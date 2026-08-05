Наплыв нелегальных мигрантов в Испанию очень быстро превратился в настоящий миграционный кризис для страны: 30–31 июля около 60 000 молодых людей прорвались через границу или добрались до Испании вплавь. Сейчас почти все из них уже вернулись на родину. Впрочем, Euroactiv из источников узнал, что Испания просит не критиковать Марокко.

Почему Испания просит не критиковать Марокко за прорыв мигрантов?

Мадрид обратился к правительствам других европейских стран с просьбой воздержаться от каких-либо негативных высказываний в адрес Марокко во время встречи министров внутренних дел 4 августа, во вторник. В ходе этой встречи многие из них задавали вопросы о том, как вообще десятки тысяч людей смогли попасть на территорию Испании за такое короткое время.

На вопрос о том, кто же виноват в возникшем кризисе, министр внутренних дел Испании Фернандо Гранде-Марласка заметил, что "не обязательно должен быть кто-то, кого можно обвинить". Но, за исключением завуалированного упоминания со стороны министра обороны Испании, в целом страна воздержалась от публичной критики Рабата.

Обращение Испании лишь подтверждает нежелание ЕС настраивать против себя ключевого партнера, который и в дальнейшем будет играть решающую роль в регулировании миграционных потоков в Европу. Кроме того, Марокко также давно является союзником Европейского Союза в борьбе с терроризмом и обмене разведданными.

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Между тем источник в правительстве одной из западных стран сообщил изданию, что, якобы, Марокко закрыло глаза на мигрантов, прорывавшихся в Сеуту, и что этот инцидент, по-видимому, должен был стать политическим предупреждением для Мадрида.

Особенно ситуацию подкрепили распространенные в соцсетях утверждения о том, что решение Верховного суда Испании якобы запрещает местным властям возвращать нелегальных мигрантов, прибывших в Сеуту и Мелилью.

Как в Европе отреагировали на мигрантов в Сеуте?

Фридрих Мерц, канцлер Германии, открыто призвал Марокко принять соответствующие меры и принять обратно своих граждан – но другие лидеры ЕС воздержались от намеков на ответственность королевства.

В то же время СМИ и аналитики считают, что столь масштабное пересечение границы не могло произойти без по крайней мере частичного ослабления обычно довольно строгого пограничного контроля.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что мигрантов не следует использовать в качестве средства давления на ЕС – но при этом прямо не упомянула о Марокко. Она также подчеркнула, что готова предоставить стране дополнительную финансовую поддержку, ведь Европейская комиссия рассматривает возможность углубления связей Брюсселя с Рабатом.