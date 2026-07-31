Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что события в Сеуте являются "неприемлемыми", а Европейский Союз не может позволить кому-либо прибывать без соблюдения правил.

Как в Европе реагируют на прорыв мигрантов в Сеуту?

Урсула фон дер Ляйен уже заявила, что Еврокомиссия тесно сотрудничает с Испанией, а комиссар по вопросам миграции Магнус Бруннер готов отправиться в критические точки, где и произошел прорыв мигрантов через границу Испании.

Стране будет оказана дополнительная оперативная поддержка, в том числе через Frontex, чтобы обеспечить быстрое возвращение людей домой.

Опасные пересечения границы должны немедленно прекратиться. Сети контрабанды должны быть разгромлены. А возвращения должны происходить так быстро, как это позволяют наши правила. Я поручил двум комиссарам оказать поддержку в контроле над ситуацией,

– написала Урсула фон дер Ляйен.

Между тем ряд правительств европейских стран резко раскритиковали Испанию за неспособность обеспечить пограничный контроль в североафриканском анклаве. Премьер-министр Италии Джорджия Мелони еще в четверг заявила, что Рим готов принять меры для защиты собственных границ – вплоть до исключения Испании из Шенгенской зоны.

О том, что Испания полностью провалила задачу по защите границы Шенгенской зоны, написала в X и министр внутренних дел Финляндии Мари Рантанен.

Так дальше продолжаться не может. Все европейские страны должны поддержать предложение Мелони. Страны, которые не выполняют свои обязательства по защите внешней границы, не могут быть членами Шенгенской зоны,

– заявила она.

Президент Литвы Гитанас Науседа сообщил, что Европейский Союз не может позволить себе иметь "дырявые границы", и подчеркнул, что на заседаниях Европейского совета будет делать все, чтобы у ЕС была четкая миграционная политика.

По его словам, ситуация, сложившаяся в Сеуте, ставит под сомнение функционирование Шенгенской зоны и стабильность ЕС, а также создает стимулы для появления внутренних барьеров и границ.

Между тем министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес перешел к действиям и объявил о немедленном усилении контроля на границе с Испанией из-за миграционного кризиса. Для проведения тщательных проверок также были задействованы Пограничные силы быстрого реагирования.

Что нужно знать о миграционном кризисе в Испании?

30 июля, в четверг, через границу Испании в североафриканском анклаве Сеута прорвались нелегальные мигранты из Марокко. Сейчас их число оценивается примерно в 49 000 человек. Причина массового прорыва пока неизвестна, однако накануне, в июле, Верховный суд Испании постановил, что возвращать мигрантов, пойманных в море при попытке незаконно попасть в страну, нельзя.

В настоящее время Испания и Марокко уже тесно сотрудничают по вопросу возвращения людей, а сотни мигрантов покидают Сеуту и самостоятельно.