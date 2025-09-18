У Німеччині мінімальна заробітна плата визначається не щомісячним, а погодинним доходом.

У 2025 році мінімальна зарплатня складає 12,82 євро на годину, повідомляє 24 Канал з посиланням на Statistisches Bundesamt.

Яка мінімальна зарплата у Німеччині?

Розмір мінімальної зарплати у Німеччині може підвищуватися кілька разів на рік, і з 1 січня 2025 року він становить 12,82 євро на годину. А за умови, що людина працює по 40 годин на тиждень, на місяць це виходить 2051 – 2222 євро.

Втім, сума вказана до вирахування податків. А ось якою мінімальна зарплатня виходить після їхньої сплати, вирахувати важко – адже це залежить від податкової ставки, системи страхування та федеративної землі. Приблизна зарплата після сплати податків – десь 1550 євро на місяць.

Крім загального рівня існують також вищі мінімуми для певних сфер діяльності. Ліміти, як пише Europortal, регулюються на земельному рівні, але не можуть бути нижчими за федеральні.

Ось за які види діяльності передбачена вища мінімальна зарплата:

педагог;

електрик;

педагог з дипломом бакалавра;

покрівельник без кваліфікації та покрівельник-майстер;

прибиральник в офісі;

чистильник фасадів;

інкасатор;

догляд за хворими та літніми.

Втім, також є кілька категорій працівників, що можуть отримувати і менше, ніж мінімальну зарплатню:

стажери та учні;

молодь до 18 років без професійної освіти;

незалежні підрядники;

волонтери;

самозайняті та фрілансери;

особи, що були безробітними понад рік, в перші пів року можуть отримувати менше, ніж мінімалку.

Як зміниться мінімальна зарплатня у Німеччині?

В уряді Німеччини заявляють, що до 2027 року мінімальна заробітна зарплата має зрости до 14,60 євро на годину, пише DW. Відбудеться це у два етапи: спершу зарплатня підніметься до 13,90 з січня 2026 року, а тоді ще на 70 центів через рік.

