Ночувати довелося у ратуші та школі: понад 2 тисячі німців евакуювали через знайдену бомбу
- У місті Кам у Німеччині знайшли нерозірвану 250-кілограмову бомбу часів Другої світової війни, що призвело до евакуації понад 2 тисяч людей.
- Мешканцям дозволили повернутися до своїх домівок після знешкодження бомби о 5:30 ранку, у роботах брали участь близько 600 поліціянтів, пожежників та рятувальників.
- Евакуйовані люди провели ніч у міській ратуші, школі та дитячому садочку, а міський залізничний вокзал був тимчасово закритий.
У місті Кам у Німеччині виявили нерозірвану бомбу, що збереглася ще з часів Другої світової війни.
Через несподівану знахідку на ніч довелося евакуювати понад 2 тисячі людей з житлових будинків, лікарні та будинку для людей похилого віку. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Spiegel.
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У Німеччині знайшли нерозірвану бомбу з Другої світової
250-кілограмову бомбу виявили під час будівельних робіт у місті Кам, що у німецькій Баварії, 9 липня. Того ж вечора у місті оголосили надзвичайний стан: через це 2500 людей довелося евакуювати.
Мешканці багатоквартирних будинків, дому для літніх людей та пацієнти місцевої лікарні були змушені провести ніч у міській ратуші, дитячому садочку та школі.
Роботи зі знешкодження були дуже складними і, на жаль, зайняли багато часу,
– повідомили у адміністрації міста.
На час проведення робіт був закритий і міський залізничний вокзал. Після знешкодження бомби адміністратор округу Франц Леффлер подякував аварійно-рятувальним службам: на місці події перебувало близько 600 поліціянтів, пожежників та рятувальників.
Після знешкодження бомби о 5:30 ранку мешканцям дозволили повернутися до своїх домівок.
До речі, раніше ми розповідали про те, що у Берліні розкрилася найсмердючіша квітка в світі – і подивитися на це явище до ботанічного саду з'їжджаються сотні туристів.