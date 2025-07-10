Из-за неожиданной находки на ночь пришлось эвакуировать более 2 тысяч человек из жилых домов, больницы и дома престарелых. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Spiegel.

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В Германии нашли неразорвавшуюся бомбу со Второй мировой

250-килограммовую бомбу обнаружили во время строительных работ в городе Кам, что в немецкой Баварии, 9 июля. В тот же вечер в городе объявили чрезвычайное положение: из-за этого 2500 человек пришлось эвакуировать.

Жители многоквартирных домов, дома престарелых и пациенты местной больницы были вынуждены провести ночь в городской ратуше, детском саду и школе.

Работы по обезвреживанию были очень сложными и, к сожалению, заняли много времени,

– сообщили в администрации города.

На время проведения работ был закрыт и городской железнодорожный вокзал. После обезвреживания бомбы администратор округа Франц Леффлер поблагодарил аварийно-спасательным службам: на месте происшествия находилось около 600 полицейских, пожарных и спасателей.

После обезвреживания бомбы в 5:30 утра жителям позволили вернуться в свои дома.

Кстати, ранее мы рассказывали о том, что в Берлине раскрылся самый смертоносный цветок в мире – и посмотреть на это явление в ботанический сад съезжаются сотни туристов.